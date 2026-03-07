UPSC Success Story: उदयपुर के जय और राहुल ने एक साथ क्रैक किया UPSC, ASP के बेटे सौरभ भी बने अफसर

माली कॉलोनी निवासी राहुल परमार ने 550वीं रैंक हासिल की है। उन्होंने दिल्ली से आईआईटी की पढ़ाई की है। उनके बड़े भाई जय परमार की रैंक 790वीं आई है, जबकि पिछले वर्ष उनकी रैंक 854वीं थी। जय वर्तमान में नागपुर में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं।