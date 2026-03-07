UPSC Result 2026: जयपुर के इन युवाओं ने लहराया परचम, दादा पटवारी तो पोता बनेगा अफसर, किसान की बेटी ने भी बढ़ाया मान

वेदांत के दादा प्रो. बीएल वर्मा कोटा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं, पिता इंजीनियर हैं और माता निजी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। जोधपुर से बीए एलएलबी की पढ़ाई के दौरान ही वेदांत ने प्रशासनिक सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया। वर्तमान में वे दिल्ली-अंडमान निकोबार प्रशासनिक सेवा में प्रशिक्षु अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।