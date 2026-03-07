Patrika Foundation Day: गुलाब कोठारी ने मतदान के लिए किया जागरूक, देश के 11 राज्यों का दौरा किया

Patrika Group Editor-in-Chief Gulab Kothari
Patrika Group Editor-in-Chief Gulab Kothari: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के मुद्दे, समस्याओं व अपेक्षाओं के साथ सरकारी योजनाओं की स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जाना। जनता ने उनसे अपने मन की बात साझा की।
राजस्थानः 2300 किमी का सफर किया, जिसमें 25 जिलों की 75 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया।
मध्यप्रदेश: 1350 किलोमीटर की यात्रा कर 14 जिलों की 63 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों से सीधे संपर्क किया।
छत्तीसगढ़ः 1831 किलोमीटर की यात्रा में 18 जिलों की 59 विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की।
2024: लोकसभा चुनावों के दौरान गुलाब कोठारी ने आठ चरणों में देश के 11 राज्यों (तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार) का दौरा किया।
आम नागरिकों की वास्तविक समस्याएं और आकांक्षाएं राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी। इस यात्रा ने मीडिया की भूमिका को एक 'लोकतांत्रिक प्रहरी' के रूप में नई ऊंचाई दी, जिससे मतदाताओं में जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास बढ़ा।
