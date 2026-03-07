Patrika Foundation Day: गुलाब कोठारी ने मतदान के लिए किया जागरूक, देश के 11 राज्यों का दौरा किया

Patrika Group Editor-in-Chief Gulab Kothari: पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के मुद्दे, समस्याओं व अपेक्षाओं के साथ सरकारी योजनाओं की स्थिति और राजनीतिक परिदृश्य के बारे में जाना। जनता ने उनसे अपने मन की बात साझा की।