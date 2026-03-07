NSUI चीफ विनोद जाखड़ का राजस्थान में पहला ‘शक्ति प्रदर्शन’, आई ये बड़ी खबर 

विनोद जाखड़ का यह दौरा केवल एक औपचारिक स्वागत नहीं, बल्कि राजस्थान में छात्र राजनीति के एक नए युग का संकेत है।



भव्य स्वागत की तैयारी: एयरपोर्ट से लेकर NSUI मुख्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार तक जगह-जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं।



छात्रों का हुजूम: शेखावाटी से लेकर मारवाड़ और हाड़ौती से लेकर मेवाड़ तक के छात्र संगठनों के पदाधिकारी जयपुर पहुँच चुके हैं। ढोल-नगाड़ों और गूंजते नारों के बीच जाखड़ का 'ग्रैंड वेलकम' होने जा रहा है।



संभावित कार्यक्रम : NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जवाहर सर्किल पर स्वागत-अभिनन्दन कार्यक्रम है। इसके बाद उनका काफिला राजस्थान यूनिवर्सिटी पहुंचेगा जहां घूमर पांडाल में स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद जेडीए सर्किल होते हुए अम्बेडकर सर्किल पर जाने का भी संभावित कार्यक्रम है।