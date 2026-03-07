Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च बिकी महंगी, नींबू और लहसुन के दाम भी चढ़े

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों बारीक हरी मिर्च और नींबू के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 110 से 120 रुपए के बीच रहे तो नींबू भी और महंगा होकर आज 100 से 105 रुपए तक बिका। वहीं ​दूसर ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज लहसुन के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज लहसुन के दाम 30 से 100 रुपए के बीच बोले गए। इनके अन्य अन्य स​ब्जियों के दाम नीचे रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।