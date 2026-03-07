Muhana Mandi : थोक मंडी में आज बारीक हरी मिर्च बिकी महंगी, नींबू और लहसुन के दाम भी चढ़े

- मुहाना मंडी में आज आलू-प्याज और टमाटर के दाम स्थिर
जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों बारीक हरी मिर्च और नींबू के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज थोक मंडी में बारीक हरी मिर्ची के दाम 110 से 120 रुपए के बीच रहे तो नींबू भी और महंगा होकर आज 100 से 105 रुपए तक बिका। वहीं दूसर ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज लहसुन के दामों में इजाफा देखने को मिला। आज लहसुन के दाम 30 से 100 रुपए के बीच बोले गए। इनके अन्य अन्य सब्जियों के दाम नीचे रहे। मुहाना थोक मंडी में आज सब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।
मुहाना मंडी आज के सब्जी भाव
टमाटर हाइब्रिड 17 से 18 रुपए
टमाटर देसी 5 से 14 रुपए
मटर 21 से 22 रुपए
मिर्ची 35 से 50 रुपए
बारीक मिर्च 110 से 120 रुपए
फूल गोभी 10 से 10 रुपए
पत्ता गोभी 6 से 8 रुपए
करेला 35 से 40 रुपए
शिमला मिर्च 35 से 50 रुपए
नींबू 100 से 105 रुपए
लोकी 14 से 16 रुपए
भिंडी 40 से 55 रुपए
अदरक 54 से 55 रुपए
ग्वार फली 70 से 80 रुपए
बैंगन 15 से 20 रुपए
कद्दू 14 से 16 रुपए
खीरा पॉलीहाउस 15 से 20 रुपए
टिंडा 12 से 30 रुपए
गाजर 10 से 12 रुपए
मूली 15 से 16 रुपए
- इमरान कुरैशी, उपाध्यक्ष, जयपुर फल सब्जी थोक विक्रेता संघ
लहसुन के दामों में इजाफा
आलू 6 से 9 रुपए
प्याज 8 से 15 रुपए
लहसुन 30 से 100 रुपए
- शिवशंकर शर्मा, अध्यक्ष, मुहाना आलू आढ़तिया संघ, जयपुर
