Women Safety: कालिका पेट्रोलिंग का सख्त पहरा, दो माह में 157 मनचलों पर कार्रवाई

Kalika Patrolling: जयपुर. शहर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए Jaipur Police की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। यूनिट ने जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील हरकतें करने वाले 157 मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया। इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती साफ दिखाई दे रही है।