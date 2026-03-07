7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Women Safety: कालिका पेट्रोलिंग का सख्त पहरा, दो माह में 157 मनचलों पर कार्रवाई

Women Empowerment: महिलाओं की सुरक्षा के लिए जयपुर पुलिस की सक्रिय पहल। जागरूकता और आत्मरक्षा प्रशिक्षण से बढ़ा सुरक्षा का भरोसा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 07, 2026

Photo AI

Kalika Patrolling: जयपुर. शहर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए Jaipur Police की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। यूनिट ने जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील हरकतें करने वाले 157 मनचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया। इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती साफ दिखाई दे रही है।

पुलिस आयुक्त Sachin Mittal ने बताया कि कालिका पेट्रोलिंग टीम शहर के स्कूल-कॉलेज, गर्ल्स हॉस्टल, पीजी, मॉल, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार गश्त कर रही है। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़ी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। निर्भया हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों को भी टीम प्राथमिकता से लेकर तुरंत समाधान कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त Yogesh Dadhich के अनुसार, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित जागरूकता अभियानों के माध्यम से 36,903 महिलाओं को सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।

1,01,759 छात्र-छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण

वहीं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त Ranu Sharma के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रमों में 1,01,759 छात्र-छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया, ताकि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा 16,164 महिलाओं को राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाकर उसके Need Help फीचर के उपयोग की जानकारी दी गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति या परेशानी में महिलाएं 8764866090, 8764866091, 8764866092, 8764866093 और 8764866094 हेल्पलाइन नंबरों पर तुरंत संपर्क कर सकती हैं। इन नंबरों पर लिखित शिकायत के साथ-साथ ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी जा सकती है। यह हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद मिल सके।

जयपुर पुलिस की यह पहल शहर में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने और उन्हें आत्मविश्वास देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

School Holidays: राजस्थान में ग्रीष्मावकाश की तिथि घोषित, जानें इस बार कब से कब तक रहेगा अवकाश, आदेश जारी
जयपुर
Schools will open from Tuesday

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Women Safety: कालिका पेट्रोलिंग का सख्त पहरा, दो माह में 157 मनचलों पर कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Patrika Foundation Day: गुलाब कोठारी ने मतदान के लिए किया जागरूक, देश के 11 राज्यों का दौरा किया

Patrika Foundation Day Gulab Kothari Voter Awareness Journey Covered 11 States Amplified Public Voices
जयपुर

NSUI चीफ विनोद जाखड़ का राजस्थान में पहला 'शक्ति प्रदर्शन', आई ये बड़ी खबर 

जयपुर

Patrika Foundation Day : राजस्थान पत्रिका के सत्य और साहस के सात दशकों का सफर, जानें

Patrika Foundation Day today Rajasthan Patrika seven decades journey of truth and courage know
जयपुर

UPSC Result 2026: जयपुर के इन युवाओं ने लहराया परचम, दादा पटवारी तो पोता बनेगा अफसर, किसान की बेटी ने भी बढ़ाया मान

UPSC Result 2026 Jaipur Vedant Singh Dhakad Sambhav Patni and Sneha Meena Shine in Civil Services Exam
जयपुर

मिडिल ईस्ट में 'महाजंग' के बीच राजस्थान में पेट्रोल-डीज़ल के क्या हैं आज के भाव? 'शॉर्टेज' की खबरों पर आया बड़ा अपडेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.