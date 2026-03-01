School Holidays: राजस्थान में ग्रीष्मावकाश की तिथि घोषित, जानें इस बार कब से कब तक रहेगा अवकाश, आदेश जारी

पहले स्कूलों में ग्रीष्मावकाश 17 मई से 30 जून तक 45 दिन अवकाश रहता था। अब इसमें बदलाव कर ग्रीष्मावकाश 16 मई से 20 जून तक 35 दिन का कर दिया गया है। हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते है। इस दिन स्कूलों को खोलने के आदेश जारी किए जाते है। परन्तु छुट्टियों के बीच एक दिन शिक्षक और विद्यार्थी के इसमें शामिल होने में परेशानी होती है। अब ग्रीष्मावकाश 20 जून तक रख कर इसका समाधान किया गया है।