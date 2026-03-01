RPSC: वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2025 के 6500 पदों का विस्तृत वर्गीकरण किया जारी, देखें पूरी सूची

Senior Teacher Recruitment: अजमेर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए आयोजित की जा रही वरिष्ठ अध्यापक (सेकंड ग्रेड) भर्ती 2025 के अंतर्गत कुल 6500 पदों के लिए विषयवार एवं वर्गवार पदों का विस्तृत वर्गीकरण जारी कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में संशोधित सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देखने की सलाह दी है।