क्या बच पाएगा गुलाबी नगरी का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस? आखिर यूनेस्को क्यों दे रहा चेतावनी?

जयपुर। गुलाबी नगरी में स्थित ऐतिहासिक जयपुर वॉल्ड सिटी (परकोटा) इन दिनों चर्चा में है। वर्ष 2019 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर (World Heritage Site) का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब इसके संरक्षण और प्रबंधन को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते आवश्यक सुधार नहीं किए गए तो जयपुर से यह प्रतिष्ठित दर्जा वापस भी लिया जा सकता है।