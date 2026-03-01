Good News: तैयार रहें, 18 मार्च को 10वीं, 12वीं और स्नातक पास युवाओं के लिए नौकरी के लिए मिलेगा मौका

Rajasthan Jobs: जयपुर. दसवीं, बारहवीं और स्नातक पास युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर सामने आया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें सही करियर मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से 18 मार्च को जयपुर के युवा आवास परिसर में करियर मार्गदर्शन एवं रोजगार सहायता शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर जयपुर जिला प्रशासन, युवा मामले एवं खेल विभाग तथा कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यूनिसेफ का सहयोग भी रहेगा।