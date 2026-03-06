Rajasthan Heat Wave: राजस्थान में अगले सप्ताह कैसा रहेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी​ किया पूर्वानुमान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के ऊपर लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर सबट्रॉपिकल वेस्टरली जेट स्ट्रीम सक्रिय है, जिसकी गति करीब 115 नॉट बताई जा रही है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू और उससे सटे पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में बना हुआ है। हालांकि इसका राजस्थान के मौसम पर फिलहाल कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने की संभावना है।