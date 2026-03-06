जयपुर में बड़ा हादसा, जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार, सामने आई ये बड़ी वजह 

राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जुमे की नमाज के वक्त एक मस्जिद की पुरानी और जर्जर दीवार अचानक गिर जाने से करीब 10-12 नमाजी मलबे की चपेट में आ गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को पहले कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए 11 मरीजों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रैफर कर दिया गया है।