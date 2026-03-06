6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में बड़ा हादसा, जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार, सामने आई ये बड़ी वजह 

राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जुमे की नमाज के वक्त एक मस्जिद की पुरानी और जर्जर दीवार अचानक गिर जाने से करीब 10-12 नमाजी मलबे की चपेट में आ गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को पहले [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 06, 2026

राजस्थान की राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र से एक विचलित करने वाली खबर सामने आई है। जुमे की नमाज के वक्त एक मस्जिद की पुरानी और जर्जर दीवार अचानक गिर जाने से करीब 10-12 नमाजी मलबे की चपेट में आ गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को पहले कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत को देखते हुए 11 मरीजों को एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर रैफर कर दिया गया है।

नमाज के वक्त मची चीख-पुकार

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुक्रवार की नमाज का वक्त था और मस्जिद में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान मस्जिद की एक तरफ की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। दीवार के पास खड़े लोग सीधे मलबे के नीचे दब गए। धमाके और चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और पुलिस को सूचना दी गई।

कांवटिया से SMS ट्रॉमा सेंटर तक 'इमरजेंसी'

हादसे के तुरंत बाद घायलों को नजदीकी कांवटिया अस्पताल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 11 मरीजों की हालत चिंताजनक बताई और उन्हें एम्बुलेंस के जरिए तत्काल एसएमएस ट्रॉमा सेंटर रैफर किया। ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मांड्या के मुताबिक, अस्पताल पहुँचते ही घायलों का इलाज युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है।

मेडिकल कॉलेज प्रशासन अलर्ट, ICU में भर्ती मरीज

हादसे की सूचना मिलते ही एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है।

  • प्राचार्य के निर्देश: प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने सूचना मिलते ही वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम को मोर्चा संभालने के निर्देश दिए।
  • वेंटिलेटर पर एक मरीज: घायलों में से एक मरीज की हालत अत्यंत गंभीर है, जिसे तुरंत वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया है।
  • इमरजेंसी वार्ड: 10 अन्य मरीजों का इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है, जिनमें से दो को आईसीयू (ICU) में रखा गया है।

भट्टा बस्ती इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

घटना के बाद इलाके में तनाव न फैले और राहत कार्य सुचारू रूप से चल सके, इसके लिए भट्टा बस्ती थाना पुलिस सहित अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। प्रारंभिक जांच में दीवार के जर्जर होने की बात सामने आ रही है, हालांकि प्रशासन अब इसकी गहनता से जांच करेगा कि मस्जिद के रखरखाव में क्या कोई लापरवाही बरती गई थी।

जर्जर इमारतों पर उठते सवाल

जयपुर के परकोटे और आसपास के इलाकों में कई ऐसी पुरानी इमारतें और धार्मिक स्थल हैं जिनकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। यह हादसा एक चेतावनी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन को इन ढांचों का ऑडिट कर मरम्मत सुनिश्चित करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें

Indian Railway’s : होली ख़त्म, पर ‘होली स्पेशल’ ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 
जयपुर
indian railways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 04:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बड़ा हादसा, जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की दीवार, सामने आई ये बड़ी वजह 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UPSC AIR 1st Rank : राजस्थान के 'अनुज' ने दोहराया IAS टीना डाबी का इतिहास, पूरे देश को चौंकाया

जयपुर

UPSC Topper Anuj Agnihotri: अनुज अग्निहोत्री से इंटरव्यू में पूछे गए थे ये सवाल, बताया सफलता का मंत्र

जयपुर

राजस्थान में मंदिरों की व्यवस्था भगवान भरोसे, देवस्थान विभाग में 52 प्रतिशत पद खाली; 16 साल से कैडर रिव्यू नहीं

Anand Krishna Bihari Temple
जयपुर

आपकी बात: गर्मी में पेयजल समस्या से निपटने के लिए क्या विशेष प्रयास होने चाहिए?

ओपिनियन

Rajasthan Heat Wave: राजस्थान में अगले सप्ताह कैसा रहेगा तापमान, मौसम विभाग ने जारी​ किया पूर्वानुमान

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.