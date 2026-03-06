Indian Railway’s : होली ख़त्म, पर ‘होली स्पेशल’ ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

जयपुर/अजमेर। होली के रंग में सराबोर होने के बाद जो लोग मुंबई, कोलकाता (संतरागाछी) या दक्षिण भारत से राजस्थान आने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं के फेरों में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह विस्तार मार्च 2026 के पूरे महीने के लिए लागू रहेगा, जिससे न केवल होली खेलने घर आने वालों को फायदा होगा, बल्कि खाटूश्यामजी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।
राजस्थान के प्रवासी जो व्यापार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उनके लिए रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस से विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं।
मार्च का महीना राजस्थान में धार्मिक आस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। रींगस और रेवाड़ी के बीच विशेष गाड़ियों का संचालन किया जाएगा ताकि खाटूश्यामजी जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।
अजमेर और जयपुर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में विस्तार किया है:
स्थानीय यात्रियों और व्यापारिक आवाजाही को देखते हुए जयपुर और भिवानी के बीच प्रतिदिन चलने वाली स्पेशल ट्रेन (09733/09734) के 31 ट्रिप्स बढ़ाए गए हैं। यह सेवा 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक रोजाना उपलब्ध रहेगी।
त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। रेलवे की ओर से यात्रियों को कुछ सुझाव दिए गए हैं:
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग