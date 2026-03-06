Indian Railway’s : होली ख़त्म, पर ‘होली स्पेशल’ ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

जयपुर/अजमेर। होली के रंग में सराबोर होने के बाद जो लोग मुंबई, कोलकाता (संतरागाछी) या दक्षिण भारत से राजस्थान आने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं के फेरों में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह विस्तार मार्च 2026 के पूरे महीने के लिए लागू रहेगा, जिससे न केवल होली खेलने घर आने वालों को फायदा होगा, बल्कि खाटूश्यामजी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।