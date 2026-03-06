6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Indian Railway’s : होली ख़त्म, पर ‘होली स्पेशल’ ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

होली का त्योहार और घर वापसी का रोमांच—यह कॉम्बिनेशन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। लेकिन इस उत्साह में सबसे बड़ी चुनौती होती है 'ट्रेन का टिकट'। रेलवे प्रशासन ने होली के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए 08 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं और कई अतिरिक्त सेवाओं की संचालन अवधि में विस्तार करने का निर्णय लिया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nakul Devarshi

Mar 06, 2026

indian railways

जयपुर/अजमेर। होली के रंग में सराबोर होने के बाद जो लोग मुंबई, कोलकाता (संतरागाछी) या दक्षिण भारत से राजस्थान आने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट को देखते हुए स्पेशल रेल सेवाओं के फेरों में बढ़ोत्तरी कर दी है। यह विस्तार मार्च 2026 के पूरे महीने के लिए लागू रहेगा, जिससे न केवल होली खेलने घर आने वालों को फायदा होगा, बल्कि खाटूश्यामजी के मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं।

मुंबई और बांद्रा से राजस्थान की कनेक्टिविटी मजबूत

राजस्थान के प्रवासी जो व्यापार के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, उनके लिए रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस से विशेष ट्रेनों के फेरे बढ़ाए हैं।

  • मुंबई सेंट्रल-भिवानी (09001/09002): यह द्वि-साप्ताहिक ट्रेन अब 28 मार्च 2026 तक संचालित होगी।
  • बांद्रा टर्मिनस-भिवानी (09005/09006): साप्ताहिक चलने वाली यह सेवा 26 मार्च तक उपलब्ध रहेगी।
  • जयपुर-बांद्रा टर्मिनस (09705/09706): पिंक सिटी से मुंबई की कनेक्टिविटी के लिए इस ट्रेन की अवधि 30 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

खाटू मेले और रींगस के लिए अतिरिक्त ट्रेनें

मार्च का महीना राजस्थान में धार्मिक आस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। रींगस और रेवाड़ी के बीच विशेष गाड़ियों का संचालन किया जाएगा ताकि खाटूश्यामजी जाने वाले यात्रियों को असुविधा न हो।

  • रेवाड़ी-रींगस (09633/09634/09637/09638): इन ट्रेनों के 10-10 अतिरिक्त ट्रिप मार्च महीने के विभिन्न शनिवार, रविवार और होली के आसपास संचालित होंगे।

पूर्व और दक्षिण भारत से जुड़ाव

अजमेर और जयपुर आने वाले पर्यटकों और स्थानीय निवासियों के लिए रेलवे ने लंबी दूरी की ट्रेनों में विस्तार किया है:

  • संतरागाछी-अजमेर (08611/08612): कोलकाता से अजमेर की यात्रा अब 2 अप्रैल 2026 तक सुलभ रहेगी।
  • कोयम्बटूर-जयपुर (06181/06182): दक्षिण भारत से राजस्थान को जोड़ने वाली इस साप्ताहिक ट्रेन की अवधि 29 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है।

जयपुर-भिवानी के बीच अब 'डेली' सर्विस

स्थानीय यात्रियों और व्यापारिक आवाजाही को देखते हुए जयपुर और भिवानी के बीच प्रतिदिन चलने वाली स्पेशल ट्रेन (09733/09734) के 31 ट्रिप्स बढ़ाए गए हैं। यह सेवा 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक रोजाना उपलब्ध रहेगी।

यात्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण सलाह

त्योहारों के सीजन में ट्रेनों में भारी भीड़ रहती है। रेलवे की ओर से यात्रियों को कुछ सुझाव दिए गए हैं:

  1. IRCTC पर चेक करें: यात्रा की योजना बनाने से पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर अपनी ट्रेन का लेटेस्ट शेड्यूल और सीट उपलब्धता जरूर चेक करें।
  2. समय से पहुंचें: स्टेशन पर भीड़ होने की संभावना है, इसलिए अपनी ट्रेन के समय से कम से कम 1 घंटा पहले पहुँचें।
  3. सुरक्षा: यात्रा के दौरान किसी भी अनजान व्यक्ति से खाद्य पदार्थ न लें और अपने सामान का ध्यान रखें।

ये भी पढ़ें

काम की खबर : राजस्थान से गुजरने वाली तीन महत्वपूर्ण ट्रेनों के संचालन में हो सकते हैं बदलाव ! आई बड़ी खबर
जोधपुर
Rajasthan Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 09:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Indian Railway’s : होली ख़त्म, पर ‘होली स्पेशल’ ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 मार्च तक होंगे जयपुर सोल्जराथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

100th Birth Anniversary
जयपुर

जयपुर में जिंदा जलने से बचे 13 बच्चे और महिलाएं, फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 20 दमकलों ने पाया काबू

Jaipur Hatoj Furniture Warehouse Fire 13 Children and Women Rescued 20 Fire Tenders Control Blaze
जयपुर

Rajasthan: तस्करों की ‘खुजली वाली’ साजिश फेल, खाटों पर खुजली पाउडर छिड़क कर भी नहीं रोक पाए पुलिस, ANTF का बड़ा एक्शन

नशा तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

‘आप सड़क छाप लग रहे हो, मेडिकल टेस्ट कराओ’, विधानसभा में सभापति-डोटासरा के बीच नोकझोंक, अध्यक्ष आज लेंगे बड़ा फैसला

विधानसभा में सभापति संदीप शर्मा और डोटासरा में तीखी नोकझोंक, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना पर मंत्री सुरेश सिंह रावत का बड़ा बयान, दी नई जानकारी

Rajasthan Food Security Scheme Minister Suresh Singh Rawat big statement gave new information
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.