जयपुर

Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना पर मंत्री सुरेश सिंह रावत का बड़ा बयान, दी नई जानकारी

Food Security Scheme : जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नई जानकारी दी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 06, 2026

Rajasthan Food Security Scheme Minister Suresh Singh Rawat big statement gave new information

फाइल फोटो पत्रिका

Food Security Scheme : जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए वर्तमान में पोर्टल खुला है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वा सकता है।

मंत्री सुरेश सिंह रावत प्रश्नकाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से सदस्य रफीक खान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 26 फरवरी 2026 तक कुल 1,36,977 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं।

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य के साथ चलाए गए गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के सक्षम लाभार्थियों ने अपने नाम हटवाए हैं।

चयनित लाभार्थियों का तीन माह में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य

मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों को तीन माह में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटे हैं।

जयपुर शहर में 1,27,286 नाम हटाए गए

इससे पहले विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि जयपुर शहर में एक फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2026 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 84,574 नाम जोड़े गये हैं। साथ ही 1,27,286 नाम हटाए गए हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

06 Mar 2026 09:16 am

