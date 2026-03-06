Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना पर मंत्री सुरेश सिंह रावत का बड़ा बयान, दी नई जानकारी

फाइल फोटो पत्रिका
Food Security Scheme : जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने के लिए वर्तमान में पोर्टल खुला है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र लाभार्थी आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वा सकता है।
मंत्री सुरेश सिंह रावत प्रश्नकाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की ओर से सदस्य रफीक खान द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जयपुर शहर में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 26 फरवरी 2026 तक कुल 1,36,977 राशन कार्डधारी पंजीकृत हैं।
मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने के उद्देश्य के साथ चलाए गए गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के सक्षम लाभार्थियों ने अपने नाम हटवाए हैं।
मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों को तीन माह में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभार्थियों के नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटे हैं।
इससे पहले विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि जयपुर शहर में एक फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2026 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 84,574 नाम जोड़े गये हैं। साथ ही 1,27,286 नाम हटाए गए हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।
