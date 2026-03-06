Food Security Scheme : खाद्य सुरक्षा योजना पर मंत्री सुरेश सिंह रावत का बड़ा बयान, दी नई जानकारी

इससे पहले विधायक रफीक खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि जयपुर शहर में एक फरवरी 2024 से 26 फरवरी 2026 तक खाद्य सुरक्षा योजना में 84,574 नाम जोड़े गये हैं। साथ ही 1,27,286 नाम हटाए गए हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।