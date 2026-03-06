Rajasthan Weather Alert: आरंभ ही प्रचंड है… मार्च की शुरुआत में ही 15 शहरों का पारा 35 के पार, अब आई मौसम विभाग की ये बड़ी चेतावनी

Meteorological Department (मौसम विभाग) ने अगले 2 Weeks (दो हफ्तों) के लिए विशेष Alert जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी की रफ्तार और बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में Heatwave (लू) चलने की प्रबल Possibility (संभावना) जताई गई है। अगले 1 Week (एक हफ्ते) तक आसमान पूरी तरह साफ रहने का Forecast (अनुमान) है, जिसका मतलब है कि धूप की तपिश और अधिक चुभेगी।