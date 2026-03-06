Rajasthan Weather Alert: आरंभ ही प्रचंड है… मार्च की शुरुआत में ही 15 शहरों का पारा 35 के पार, अब आई मौसम विभाग की ये बड़ी चेतावनी

Photo: AI generated
IMD Alert For Heat wave: राजस्थान में इस बार गर्मी ने समय से पहले ही अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च के पहले सप्ताह में ही प्रदेश के कई हिस्सों में Summer Heat (भीषण गर्मी) ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान के अधिकांश जिलों में Temperature (तापमान) सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है।
प्रदेश के 15 से ज्यादा शहरों में पारा 35 Degree Celsius के पार पहुँच चुका है। विशेष रूप से Bhilwara, Alwar, Pilani, और Kota समेत कई प्रमुख केंद्रों में तापमान में अचानक Significant Increase (भारी बढ़ोत्तरी) देखी गई है। कई इलाकों में तो अधिकतम तापमान 36°C के भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया है, जिससे दोपहर के समय जनजीवन प्रभावित होने लगा है।
Meteorological Department (मौसम विभाग) ने अगले 2 Weeks (दो हफ्तों) के लिए विशेष Alert जारी किया है। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में गर्मी की रफ्तार और बढ़ेगी। प्रदेश के कुछ हिस्सों में Heatwave (लू) चलने की प्रबल Possibility (संभावना) जताई गई है। अगले 1 Week (एक हफ्ते) तक आसमान पूरी तरह साफ रहने का Forecast (अनुमान) है, जिसका मतलब है कि धूप की तपिश और अधिक चुभेगी।
एक तरफ जहाँ दिन में Scorching Sun (कड़कती धूप) लोगों को परेशान कर रही है, वहीं रात के समय अभी भी हल्की ठंडक बरकरार है। प्रदेश के कई जिलों में Minimum Temperature (न्यूनतम तापमान) अभी भी 15 Degree Celsius से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम के इस Fluctuation (उतार-चढ़ाव) के कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने मौसमी बीमारियों से बचने की सलाह दी है।
