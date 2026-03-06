‘आप सड़क छाप लग रहे हो, मेडिकल टेस्ट कराओ’, विधानसभा में सभापति-डोटासरा के बीच नोकझोंक, अध्यक्ष आज लेंगे बड़ा फैसला

दरअसल, विधेयक पर चल रही चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा बोल रहे थे। इसी बीच सभापति संदीप शर्मा ने समय का ध्यान दिलाने के लिए घंटी बजाई। इस पर डोटासरा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिल पर चर्चा के दौरान किसी सदस्य को इस तरह बार-बार घंटी बजाकर टोकने की परंपरा नहीं है। डोटासरा की इस टिप्पणी पर सभापति शर्मा ने कड़ा एतराज जताया और कहा कि इस तरह से आसन से बात नहीं की जा सकती।