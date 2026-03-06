6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में शिलान्यास पट्टिकाओं को लेकर नया नियम, विधानसभा में सरकार-विपक्ष आमने-सामने

nauguration Plaque Rules: जयपुर। सरकारी भवन, इमारतों के उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाओं पर नाम लिखने को लेकर विधानसभा में गुरुवार को सियासी तकरार देखने को मिली। केकड़ी जिला अस्पताल की एमसीएच विंग के उद्घाटन को लेकर उठे विवाद के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में जहां भी चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर नियम विरुद्ध और गलत तरीके से नाम लिखे गए हैं, उन शिला पट्टिकाओं को हटाया जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 06, 2026

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पत्रिका फोटो

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पत्रिका फोटो

Inauguration Plaque Rules: जयपुर। सरकारी भवन, इमारतों के उद्घाटन और शिलान्यास पट्टिकाओं पर नाम लिखने को लेकर विधानसभा में गुरुवार को सियासी तकरार देखने को मिली। केकड़ी जिला अस्पताल की एमसीएच विंग के उद्घाटन को लेकर उठे विवाद के बाद चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में जहां भी चिकित्सा संस्थानों के भवनों पर नियम विरुद्ध और गलत तरीके से नाम लिखे गए हैं, उन शिला पट्टिकाओं को हटाया जाएगा।

उल्लंघन हुआ तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए नियमों की पालना करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भविष्य में शिलान्यास और लोकार्पण की पट्टिकाओं पर केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नाम ही लिखे जाएं।

प्रश्नकाल के दौरान गरमाया मुद्दा

प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा तब गरमाया जब भाजपा सदस्य शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी (अजमेर) अस्पताल की एमसीएच विंग का अधूरा होने के बावजूद उद्घाटन किए जाने और शिलालेख पर पूर्व मंत्री, उनके पुत्र और कार्यकर्ताओं के नाम लिखे होने का मामला उठाया।
इस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद विभाग की मंजूरी लिए बिना ही आनन-फानन में उद्घाटन कर दिया गया था। गौतम ने कहा कि आज भी वहां उद्घाटन की पट्टिका लगी हुई है। विभाग का जवाब पूर्णतया गलत और असत्य है।

उल्लंघन हुआ तो होगी कार्रवाई

खींवसर ने सदन में स्पष्ट किया कि उनके विभाग में केवल निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार के दौरान कई जगहों पर विधायक पुत्र और कार्यकर्ताओं तक के नाम शिलालेखों पर लिखे गए थे, ऐसे सभी नाम हटाए जाएंगे। बहस के दौरान स्पीकर देवनानी ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो शिलालेख पर प्रत्याशी का ही नाम लिख दिया गया था।

चुनाव हारे नेताओं से उद्घाटन पर नोकझोंक

इसी मुद्दे पर मंत्री खींवसर और कांग्रेस के रामकेश मीणा के बीच बहस भी हुई। मीणा ने आरोप लगाया कि राजस्थान में चुनाव हार चुके भाजपा नेता सरकारी भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली सरकार में भी नियमों की अनदेखी कर उद्घाटन किए गए थे।

ये भी पढ़ें

जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला; अनस्टेबल एप्रोच के बाद फ्लाइट ने फिर भरी उड़ान, पैंसेंजर्स में हड़कंप
जयपुर
जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 08:42 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में शिलान्यास पट्टिकाओं को लेकर नया नियम, विधानसभा में सरकार-विपक्ष आमने-सामने

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

9 मार्च तक होंगे जयपुर सोल्जराथॉन के लिए रजिस्ट्रेशन, स्लगपूर्व सैनिक, सेवारत सैनिक, युवा और कॉरपोरेट टीमों के सदस्य होंगे शामिल

100th Birth Anniversary
जयपुर

जयपुर में जिंदा जलने से बचे 13 बच्चे और महिलाएं, फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, 20 दमकलों ने पाया काबू

Jaipur Hatoj Furniture Warehouse Fire 13 Children and Women Rescued 20 Fire Tenders Control Blaze
जयपुर

Indian Railway's : होली ख़त्म, पर 'होली स्पेशल' ट्रेनों को लेकर आ गई ये Good News 

indian railways
जयपुर

Rajasthan: तस्करों की ‘खुजली वाली’ साजिश फेल, खाटों पर खुजली पाउडर छिड़क कर भी नहीं रोक पाए पुलिस, ANTF का बड़ा एक्शन

नशा तस्करों के खिलाफ एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

‘आप सड़क छाप लग रहे हो, मेडिकल टेस्ट कराओ’, विधानसभा में सभापति-डोटासरा के बीच नोकझोंक, अध्यक्ष आज लेंगे बड़ा फैसला

विधानसभा में सभापति संदीप शर्मा और डोटासरा में तीखी नोकझोंक, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.