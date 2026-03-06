राजस्थान में शिलान्यास पट्टिकाओं को लेकर नया नियम, विधानसभा में सरकार-विपक्ष आमने-सामने

प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा तब गरमाया जब भाजपा सदस्य शत्रुघ्न गौतम ने केकड़ी (अजमेर) अस्पताल की एमसीएच विंग का अधूरा होने के बावजूद उद्घाटन किए जाने और शिलालेख पर पूर्व मंत्री, उनके पुत्र और कार्यकर्ताओं के नाम लिखे होने का मामला उठाया।

इस पर चिकित्सा मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के बावजूद विभाग की मंजूरी लिए बिना ही आनन-फानन में उद्घाटन कर दिया गया था। गौतम ने कहा कि आज भी वहां उद्घाटन की पट्टिका लगी हुई है। विभाग का जवाब पूर्णतया गलत और असत्य है।