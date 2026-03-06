Rajasthan: Iran-Israel war के बीच आखिर आई ये बड़ी खुशखबरी, वापस लौटी मुस्कान…

Rajasthan News: पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध के बादलों और ईरान.इज़राइल के बीच जारी तनाव ने दुनिया भर की हवाई सेवाओं को अस्त.व्यस्त कर दिया है। इस भू.राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर खाड़ी देशों से भारत आने वाली फ्लाइट्स पर पड़ रहा था। पिछले सात दिनों से खाड़ी देशों की अधिकांश उड़ानें रद्द होने के कारण सैकड़ों यात्री फंसे हुए थे। लेकिन इसी तनाव के बीच शुक्रवार सुबह जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक गुड न्यूज सामने आई। मस्कट से जयपुर के बीच सीधी हवाई सेवा एक बार फिर बहाल हुई हैए जिससे यात्रियों और उनके परिजनों ने बड़ी राहत की सांस ली है। हालांकि जयपुर से खाड़ी देशों की ओर जाने वाली अधिकतर उड़ान अभी भी रद्द चल रही हैं।