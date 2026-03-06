Rajasthan News: राजस्थान में दुकानों-संस्थानों में काम का समय अब 10 घंटे, ओवरटाइम सीमा भी बढ़ाई; विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित

लगातार काम करने की अधिकतम अवधि भी 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे कर दी गई है, जिसके बाद कम से कम आधे घंटे का विश्राम देना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षु की न्यूनतम आयु 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दी गई है। इससे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को दुकानों या वाणिज्यिक संस्थानों में काम पर नहीं रखा जा सकेगा।