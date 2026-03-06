6 मार्च 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Jaipur Warehouse Hub : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, जयपुर बन रहा नया वेयरहाउसिंग हब, सरकार की इस योजना से निवेशकों में बढ़ी दिलचस्पी

Jaipur Warehouse Hub : खुशखबर। लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के असर से जयपुर नया वेयरहाउसिंग हब बन रहा है। सब्सिडी से निवेशकों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी है। बेहद रोचक खबर है, पढ़ें।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 06, 2026

फोटो - ANI

Jaipur Warehouse Hub : देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर तेजी से उभरते उद्योग के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। केंद्र सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति योजना के साथ राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 ने इस क्षेत्र को नई गति दी है।

निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और लॉजिस्टिक पार्क के लिए कुल लागत का 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी दे रही है, जिसमें निवेशकों को 5 से 25 करोड़ रुपए तक का लाभ मिल सकता है। इसका असर यह है कि देश में वेयरहाउसिंग स्पेस की मांग सालाना आधार पर 29 प्रतिशत बढ़कर 7.25 करोड़ वर्गफुट तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट में क्या…


प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देशभर में वेयरहाउसिंग के लिए 234 लाख वर्गफुट के लेनदेन दर्ज किए गए।
1- 2025 में कुल लीज में ग्रेड-ए वेयरहाउस की हिस्सेदारी 63 फीसदी रही।
2- पिछले वर्ष समान अवधि में यह हिस्सेदारी 62 फीसदी थी।
3- एफएमसीजी और एफएमसीडी कंपनियों ने सबसे ज्यादा स्पेस लीज किया।

टियर-2 में तेज गति…

उत्तर भारत के टियर-2 शहरों में जयपुर और लखनऊ तेजी से वेयरहाउस हब के रूप में उभर रहे हैं। जयपुर में वेयरहाउसिंग सेक्टर राष्ट्रीय औसत से भी तेज, लगभग 40 प्रतिशत सालाना की दर से बढ़ रहा है।

मांग के कारण

1- सोलर सेक्टर की कंपनियों की बढ़ती जरूरत।
2- ई-कॉमर्स कंपनियों का विस्तार।
3- इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की मांग।
4- पिछले वर्ष करीब 4 लाख वर्गफुट वेयरहाउस स्पेस लीज।

भूरूपांतरण जरूरी

राजस्थान वेयरहाउस एसो. के अध्यक्ष अरुण गुप्ता का कहना है कि लॉजिस्टक पॉलिसी की घोषणा के साथ ही वीकेआइ जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में पहले से बने हुए वेयरहाउस के लिए उद्यमियों के अनुकूल भूरूपांतरण नीति लाई जाए, तो और भी बेहतर परिणाम नजर आ सकते हैं।

बेहतर कनेक्टिविटी…

एसोचैम वेयरहाउस कमेटी के वाइस चेयरमैन रितेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार की लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देने और वेयरहाउस निवेशकों के लिए कैपिटल सब्सिडी से जयपुर वेयरहाउस हब के तौर पर विकसित हो रहा है।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Warehouse Hub : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, जयपुर बन रहा नया वेयरहाउसिंग हब, सरकार की इस योजना से निवेशकों में बढ़ी दिलचस्पी

