Jaipur Warehouse Hub : राजस्थान के लिए अच्छी खबर, जयपुर बन रहा नया वेयरहाउसिंग हब, सरकार की इस योजना से निवेशकों में बढ़ी दिलचस्पी

Jaipur Warehouse Hub : देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर तेजी से उभरते उद्योग के रूप में सामने आ रहा है। राजस्थान भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देकर इस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है। केंद्र सरकार की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और पीएम गति शक्ति योजना के साथ राज्य की लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 ने इस क्षेत्र को नई गति दी है।