International Women’s Day 2026 : राजस्थान रोडवेज बस में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा, नया आदेश जारी

राजस्थान सरकार का यह कदम महिलाओं के सम्मान और उनकी भूमिका को मान्यता देने का भी प्रतीक है। हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन देशभर में उन महिलाओं को याद किया जाता है, जिन्होंने समाज और देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही परिवार और समाज के लोग इस दिन महिलाओं को शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें सम्मानित महसूस कराते हैं।