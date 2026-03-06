6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, 150 यूनिट फ्री के बाद एक और बड़ी खुशखबरी; इनको मिलेगा जबरदस्त फायदा

Rajasthan Electricity: राजस्थान में रूफटॉप सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सोलर प्लांट लगाने वाले लोग अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर कर जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग कर सकेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Mar 06, 2026

Rajasthan Electricity

राजस्थान में बिजली। फोटो: पत्रिका

Rajasthan Rooftop Solar System: जयपुर। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के बाद अब राजस्थान में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ताओं को एक और बड़ा फायदा मिलने जा रहा है।

अब उपभोक्ता सोलर प्लांट के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी लगा सकेंगे, जिससे सोलर से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को बैटरी में स्टोर कर जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे बिजली कटौती के दौरान भी घरों में सप्लाई जारी रह सकेगी और सोलर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव होगा।

जयपुर डिस्कॉम के नए आदेश जारी

जयपुर डिस्कॉम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें नेट मीटरिंग, ग्रॉस नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग के तहत सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को हाइब्रिड इन्वर्टर लगाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उपकरणों का निर्धारित सुरक्षा मानकों और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप होना जरूरी होगा।

डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रूफटॉप सोलर सिस्टम में बैटरी स्टोरेज, छोटे विंड हाइब्रिड और सोलर ट्रैकर जैसे अतिरिक्त तकनीकी विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं। बता दे कि राजस्थान में अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है।

जयपुर डिस्कॉम के नए आदेश ये मिलेंगे फायदे

सोलर से बनी अतिरिक्त बिजली बैटरी में स्टोर कर सकेंगे
बिजली कटौती के समय भी घरों में सप्लाई जारी रहेगी
सोलर बिजली का अधिकतम उपयोग संभव होगा

सिस्टम को भी फायदा

पीक समय में ग्रिड पर दबाव कम होगा। बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और स्थिरता बढ़ेगी। नवीकरणीय ऊर्जा के बेहतर उपयोग में मदद मिलेगी।

अभी तीसरे पायदान पर राजस्थान

1. गुजरात- 6563 मेगावाट
2. महाराष्ट्र- 5023 मेगावाट
3. राजस्थान- 2064 मेगावाट

    ये भी पढ़ें

    Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
    जयपुर
    rajasthan new rail line

    खबर शेयर करें:

    Join Arovia on WhatsApp

    संबंधित विषय:

    rajasthan news

    rajasthan news in hindi

    शहर की खबरें:

    जयपुर न्यूज़

    जोधपुर न्यूज़

    अलवर न्यूज़

    सीकर न्यूज़

    कोटा न्यूज़

    Published on:

    06 Mar 2026 07:59 am

    Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, 150 यूनिट फ्री के बाद एक और बड़ी खुशखबरी; इनको मिलेगा जबरदस्त फायदा

    बड़ी खबरें

    View All

    जयपुर

    राजस्थान न्यूज़

    ट्रेंडिंग

    Rajasthan HighCourt: बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सुरक्षित नहीं स्कूल भवन तो 1 जुलाई से कर दें बंद, क्यों न चार्टेड इंजीनियर कर दें नियुक्त

    बूंदी जिले के डपटा गांव में पेड़ के नीचे चल रही पढ़ाई, पत्रिका फोटो
    जयपुर

    Rajasthan Special Trains : राजस्थान की जनता को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा यशवंतपुर-बीकानेर के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

    Rajasthan people Big relief Railways will run 3 pairs of special trains between Yeshwantpur-Bikaner and Jaipur-Hanumangarh special train cancelled
    जयपुर

    International Women’s Day 2026 : राजस्थान रोडवेज बस में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा, नया आदेश जारी

    International Women's Day 2026 Rajasthan Roadways buses Women can free travel new order issued
    जयपुर

    Rajasthan Panchayat Elections : नए आदेश के बाद चिकित्सा कर्मी नाराज, फरवरी का वेतन बिल रोका गया, संघ ने जताया विरोध

    Rajasthan Panchayat Elections Medical staff angry after Jaipur District Collector order February salary bill stalled RMCTA angry
    जयपुर

    जयपुर में फिर बिगड़ा वाटर बिलिंग सिस्टम, एक साथ चुकाने होंगे कई महीनों के पैसे, अफसरों की चुप्पी खोल रही है पोल

    Jaipur Water Billing
    जयपुर
    Play Store

    DOWNLOAD ON

    Play Store

    App Store

    DOWNLOAD ON

    App Store

    TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
    Patrika Site Logo

    Trending Topics

    Rashifal

    T20 World Cup 2026

    PM Narendra Modi

    Top Categories

    राष्ट्रीय

    मनोरंजन

    स्वास्थ्य

    राजस्थान

    मध्य प्रदेश

    Legal

    Grievance Policy

    This website follows the DNPA’s code of conduct

    Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

    Privacy Policy

    About Us

    Code of Conduct

    RSS

    Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.