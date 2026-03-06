राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, 150 यूनिट फ्री के बाद एक और बड़ी खुशखबरी; इनको मिलेगा जबरदस्त फायदा

डिस्कॉम अधिकारियों के मुताबिक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रूफटॉप सोलर सिस्टम में बैटरी स्टोरेज, छोटे विंड हाइब्रिड और सोलर ट्रैकर जैसे अतिरिक्त तकनीकी विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं। बता दे कि राजस्थान में अपने घर की छत पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है।