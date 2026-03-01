Iran Israel war का असर Rajasthan तक, बासमती, ग्वार, मार्बल, ज्वेलरी समेत इन कारोबार पर ‘ब्लैक आउट’ का खतरा

राजस्थान के मकराना का संगमरमर और जोधपुर का बलुआ पत्थर मध्य पूर्व के देशों में अपनी खास पहचान रखते हैं। वहां बनने वाले भव्य महलों और सरकारी इमारतों में इन्हीं पत्थरों का उपयोग होता है, लेकिन वर्तमान संघर्ष ने इस चमक पर काले बादल ला दिए हैं। लाल सागर में बढ़ते तनाव के कारण जहाजों के समुद्री किराये में 40% तक की भारी बढ़ोत्तरी हो सकती है। माल ढोने वाले कंटेनरों की कमी और परिवहन में होने वाली देरी से राजस्थान का पत्थर निर्यात काफी महंगा हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय खरीदार अपने पुराने सौदे रद्द कर सकते हैं। रंगीन रत्न कारोबार पर भी इस वॉर का बड़ा असर पड़ सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर पूरे भारत में रंगीर रत्नों की सबसे बड़ी मंडी है। यहां से माल दुनियाभर में एक्सपोर्ट होता है। खाड़ी देशों में भी कट स्टोन की अच्छी सप्लाई रहती है, लेकिन इस वॉर के चलते सप्लाई चेन खराब होना लगभग तय माना जा रहा है।