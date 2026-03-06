6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला; अनस्टेबल एप्रोच के बाद फ्लाइट ने फिर भरी उड़ान, पैंसेंजर्स में हड़कंप

Flight Landing Issue: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुंबई से आई एक फ्लाइट दूसरे प्रयास में लैंड हो सकी। इस दौरान फ्लाइट के दोबारा टेकऑफ करने से कुछ समय के लिए यात्रियों में हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 06, 2026

जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, पत्रिका फाइल फोटो

Flight Landing Issue: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को मुंबई से आई एक फ्लाइट दूसरे प्रयास में लैंड हो सकी। इस दौरान फ्लाइट के दोबारा टेकऑफ करने से कुछ समय के लिए यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि बाद में सुरक्षित लैंडिंग होने पर यात्रियों और कू मेंबर्स ने राहत की सांस ली।

एप्रोच स्थिर नहीं होने हड़कंप

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक फ्लाइट ने सुबह करीब साढ़े सात बजे मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। सुबह करीब 9:20 बजे जब पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंड फराने का प्रयास किया तो वह सफल नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान फलाइट की एप्रोच स्थिर नहीं होने के कारण पायलट को रनवे टच कराने के तुरंत बाद दोबारा टेकऑफ करना पड़ा।

दूसरे प्रयास में लैंडिंग सफल

इसके बाद विमान को गी-राउंड पर रखा गया और करीब 12 मिनट बाद दूसरे प्रयास में फ्लाइट को सुरक्षित लैंडिंग करवाई गई। इस दौरान विमान के दोबारा उड़ान भरने से कुछ यात्रियों में घबराहट भी देखी गई। गौरतलब है कि अनस्टेबल एप्रोच की स्थिति में सुरक्षा मानकों के तहत पायलट फ्लाइट को गो-अराउंड पर ले जाता है और दोबारा लैंडिंग की कोशिश की जाती है। इसे विमानन सुरक्षा की सामान्य प्रक्रिया माना जाता है।

बीते वर्ष हाइड्रोलिक खराबी से इमरजेंसी लैंडिंग

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते साल 3 दिसंबरको को बड़ा हादसा टल गया। एयरपोर्ट पर पायलट की सूझबूझ और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी से फ्लाइट की फुल इमरजेंसी लैंडिंग हुई, राहत की बात यह रही कि सभी सुरक्षित रहे और खतरे की घड़ी टल गई। पर कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल हो गया था।

फुल इमरजेंसी लैंडिंग की मांगी अनुमति

बीते 3 दिसंबर को मुंबई से जयपुर के लिए फ्लाइट रवाना हुई। जयपुर लैंड होने से महज 15 मिनट पहले पायलट को फ्लाइट के हाइड्रोलिक सिस्टम में तकनीकी खराबी महसूस हुई। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (एटीसी) को इसकी सूचना दी और फुल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी। सूचना मिलते ही रनवे पर फायर ब्रिगेड, एयरपोर्ट सिक्योरिटी और मेडिकल टीम अलर्ट हो गई। फ्लाइट की सफल लैंडिंग हुई।

पहिए नहीं खुलते तो खतरे में पड़ जाती लैंडिंग

बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल लीकेज हो रहा था। इस वजह से एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के दौरान व्हील खुलने में समस्या आ सकती थी, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि रनवे पर लैंड होने के बाद फ्लाइट को ग्राउंड व्हीकल की मदद से टो कर रनवे से एप्रेन तक लाया गया, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी के कारण फ्लाइट के व्हील इधर-उधर घूम नहीं पा रहे थे।

ये भी पढ़ें

ईरानी युद्धपोत पर हमला : गहलोत बोले ‘जी हुजूरी’ ठीक नहीं, रणनीतिक चुप्पी भारत की साख पर उठा रही सवाल
जयपुर
Iris Dena

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 06:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला; अनस्टेबल एप्रोच के बाद फ्लाइट ने फिर भरी उड़ान, पैंसेंजर्स में हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mahavir Jayanti Holiday : राजस्थान में महावीर जयंती पर्व पर सरकारी अवकाश को लेकर असमंजस गहराया, जानें जैन समुदाय की क्या है मांग?

Mahavir Jayanti government holiday Confusion deepens in Rajasthan Know what Jain community demands
जयपुर

देश में तेजी से बढ़ रहा डिजिटल भुगतान

समाचार

जयपुर में हड्डी के कैंसर के इलाज पर तीन दिन तक मंथन, जुटेंगे देश-विदेश के ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन कैंसर की चुनौतियों पर होगी चर्चा

जयपुर

जयपुर में खुल्ले पैसों के विवाद ने लिया उग्र रूप, मारपीट और पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल

Police Vehicles Attacked
जयपुर

स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान: चिकित्सा विभाग में 25 हजार भर्तियां, जनजातीय-रेगिस्तानी इलाकों को मिलेगा फायदा

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.