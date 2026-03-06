जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला; अनस्टेबल एप्रोच के बाद फ्लाइट ने फिर भरी उड़ान, पैंसेंजर्स में हड़कंप

एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक फ्लाइट ने सुबह करीब साढ़े सात बजे मुंबई से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। सुबह करीब 9:20 बजे जब पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंड फराने का प्रयास किया तो वह सफल नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान फलाइट की एप्रोच स्थिर नहीं होने के कारण पायलट को रनवे टच कराने के तुरंत बाद दोबारा टेकऑफ करना पड़ा।