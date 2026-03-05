ईरानी युद्धपोत पर हमला : गहलोत बोले ‘जी हुजूरी’ ठीक नहीं, रणनीतिक चुप्पी भारत की साख पर उठा रही सवाल

अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत की असली ताकत उसकी स्वतंत्र आवाज में है, न कि किसी की 'जी-हुजूरी' में। उन्होंने कहा कि भारत ने इतिहास में कभी किसी महाशक्ति के दबाव में झुककर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं किया। गहलोत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा शुरू किए गए नॉन अलाइन मूवमेंट और इंदिरा गांधी की निडर कूटनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्वतंत्र रही है।