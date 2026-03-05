देशभर के छोटे दुकानदार AI के जादूगर बन गए – WhatsApp पर रात-दिन कमाई का चमत्कार

मोहित शर्मा.

जयपुर. इंडिया में AI अब आम आदमी के रोज़मर्रा के कामों में घुस चुका है, और सबसे तेज़ ग्रोथ राजस्थान में दिख रही है। LinkedIn की हालिया स्टडी के मुताबिक, Jaipur जैसे Tier-2 शहरों में 94% छोटे-मध्यम बिज़नेस (SMBs) AI यूज़ कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं – ये बड़े शहरों से भी आगे हैं! छोटे दुकानदार, जैसे किराना स्टोर, हैंडीक्राफ्ट शॉप, या गारमेंट वाले, WhatsApp पर AI-पावर्ड एजेंट्स चला रहे हैं। Jaipur की गलियों से Pushkar के मेलों तक, AI चैटबॉट ने दुकानों को सुपरस्टोर बना दिया है। अब हर सवाल का जवाब AI दे रहा है।