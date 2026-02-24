24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

AI क्रांति: गुरुग्राम से शुरू हुई भारत की पहली पूरी तरह ऑटोनॉमस डोरस्टेप डिलीवरी, राजस्थान में भी संभावना

Drone Delivery India: ड्रोन आसमान से उड़ान भरते हैं, AI रोबोट दरवाजे पर रख देते हैं पार्सल। बिना किसी इंसान के हाथ लगे होता है सारा काम। AI-पावर्ड ग्राउंड रोबोट पार्सल को ग्राहक के दरवाजे तक पहुंचाते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

MOHIT SHARMA

Feb 24, 2026

Autonomous Delivery: जयपुर. गुरुग्राम ने आज भारत की लॉजिस्टिक्स में नया इतिहास रच दिया है। गुरुग्राम-बेस्ड स्टार्टअप SkyeAirMobility ने भारत की पहली एंड-टू-एंड ऑटोनॉमसडोरस्टेप डिलीवरी सर्विस लॉन्च कर दी है, जहां ड्रोन पैकेज को हवा में ले जाते हैं और AI-पावर्ड ग्राउंड रोबोट उन्हें सीधे ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है।

यह माइलस्टोन हाल ही दिल्ली में आयोजित IndiaAIImpactSummit 2026 में अनाउंस किया गया था, जहां SkyeAir ने अमेरिकी पार्टनर्स ArriveAI और Ottonomy के साथ साझेदारी की घोषणा की। कंपनी ने SkyePort(हाइपरलोकल डिलीवरी पोर्ट), ArrivePoints (स्मार्ट मेलबॉक्स/स्टोरेजपॉइंट्स) और Ottonomy के AIरोवर्स को इंटीग्रेट करके यह सिस्टम बनाया है।

गुरुग्राम अब 'फ्यूचर ऑफ डिलीवरी' का लाइव लैब बन गया है। जल्द ही दिल्लीवाले भी ऑर्डर करेंगे तो ड्रोन आसमान में दिखेगा और रोबोट दरवाजे पर खटखटाएगा।

प्रक्रिया इस प्रकार है

SkyeAir के ड्रोन 10 किलोग्राम तक का पैकेज उठाकर ArrivePoints तक पहुंचाते हैं। वहां से Ottonomy के ऑटोनॉमसरोवर्स (जमीन पर चलने वाले छोटे रोबोट) पार्सल को पिक करते हैं और लास्ट-मीटर डिलीवरी पूरी करते हैं – यानी आपके घर के दरवाजे तक। पूरा ऑपरेशन SkyeUTM(UnmannedTrafficManagement) नाम के AI सॉफ्टवेयर से मैनेज होता है, जो रूट ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैफिक कंट्रोल और सेफ्टी सुनिश्चित करता है।

फायदे एक नजर में

  • सुपरफास्ट डिलीवरी: ट्रैफिक जाम से मुक्ति, 7-15 मिनट में संभव।
  • कॉन्टैक्टलेस और सुरक्षित: कोई डिलीवरी पर्सन नहीं।
  • इको-फ्रेंडली: हर डिलीवरी पर औसतन 500 ग्राम कार्बन एमिशन कम होता है।
  • स्केलेबल:गुरुग्राम से शुरू, जल्दी दिल्ली-NCR, बैंगलोर और अन्य शहरों में विस्तार।

यह लॉजिस्टिक्स में गेम-चेंजर साबित होगा

SkyePort को फिजिकल AI इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा है। पहले सिर्फ ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन अब ArriveAI और Ottonomy के साथ मिलकर एंड-टू-एंड ऑटोनॉमस हो गया है। यह हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स में गेम-चेंजर साबित होगा। यह सर्विस गुरुग्राम के चुनिंदा इलाकों में लाइव हो चुकी है और कंपनी का दावा है कि यह दुनिया के सबसे एडवांस्ड सिस्टम्स में से एक है।

आएगी नई क्रांति

विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, मेडिसिन और ग्रॉसरी डिलीवरी में क्रांति आएगी।

प्रमुख विशेषताएं

ड्रोन क्षमता: 10 किलो तक पेलोड

रोबोट:Ottonomy के AIरोवर्स (Made-in-India Ottobot)

एमिशन बचत:500gCO2 प्रति डिलीवरी

राजस्थान में भी संभावनाएं

राजस्थान सरकार ने हाल ही में DronePolicy और AI/MLPolicy 2026 लॉन्च की है, जो ड्रोन को एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में प्रमोट कर रही है।

क्या प्लान है राजस्थान में?

  • SkyeAirMobility (जो गुरुग्राम में ये रोबोट-ड्रोन डिलीवरी कर रही है) ने पहले ही AIIMSJodhpur (राजस्थान) के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। 2024 में ही कंपनी ने AIIMS जोधपुर सहित कई AIIMS को मेडिकल सप्लाई डिलीवरी के लिए ड्रोन डिप्लॉय करने का ऐलान किया था। मतलब हेल्थकेयर में ड्रोन डिलीवरी पहले से चल रही है, और ये एक्सपैंड हो सकती है।
  • राज्य की नई DronePolicy (2026-27 बजट में अनाउंस) एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिजास्टर रिस्पॉन्स और सर्विलांस में ड्रोन को फास्ट-ट्रैक करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर दीया कुमारी ने इसे अनाउंस किया था – ड्रोन से फार्मिंग कॉस्ट 40% कम और प्रोडक्शन 60% बढ़ाने का टारगेट है (NITIAayog रोडमैप के साथ)।
  • Rajasthan AI-ML Policy 2026 (जनवरी 2026 में TIEGlobalSummit पर लॉन्च)AI को ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी और सर्विस डिलीवरी में इंटीग्रेट कर रही है। इसमें ड्रोन पॉलिसी, डिजिटल हेल्थ ग्रिड और स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड शामिल हैं – मतलब फ्यूचर में लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी में AI ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ेगा।
  • पहले भी राजस्थान में लॉन्ग-रेंज ड्रोन डिलीवरी टेस्ट हुए हैं (2021 में मेडिसिन और फूड ऑर्डर के लिए), और अब हेल्थकेयर में ड्रोन से रूरल एरिया तक मेडिकल सप्लाई पहुंचाने पर फोकस है। बड़े शहर जैसे जयपुर, जोधपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत हाइपरलोकल डिलीवरी का स्कोप है।

ये भी पढ़ें

Electric FlyingTaxi: भारत उड़ान भरने को तैयार! पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का डिजिटल ट्विन: ट्रैफिक जाम अब बनेगा इतिहास
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Feb 2026 03:13 pm

Published on:

24 Feb 2026 03:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / AI क्रांति: गुरुग्राम से शुरू हुई भारत की पहली पूरी तरह ऑटोनॉमस डोरस्टेप डिलीवरी, राजस्थान में भी संभावना

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आपकी बात: मातृ-शिशु कल्याण केंद्रों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

ओपिनियन

‘राजस्थान को ‘रक्तरंजित’ होने से बचाना होगा’, विधायक रविंद्र भाटी ने गैंगस्टर लॉरेंस और रोहित के खौफ पर सरकार को घेरा

Rajasthan MLA Ravindra Singh Bhati Flags Gangster Network, Govt Cites AGTF Crackdown in Assembly
जयपुर

IPS Dr Preeti Chandra : राजस्थान में 'लेडी सिंघम' रिटर्न्स! भजनलाल सरकार ने दी ये बड़ी ज़िम्मेदारी

जयपुर

Kisan Credit Card Scheme: केसीसी के नए प्रावधान सुधारेंगे किसानों की आर्थिक स्थिति

ओपिनियन

US Tariff Policy 2026: सवाल यह है कि भविष्य में कैसी होगी टैरिफ नीति

US Tariffs on India
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.