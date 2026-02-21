Electric FlyingTaxi: भारत उड़ान भरने को तैयार! पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का डिजिटल ट्विन: ट्रैफिक जाम अब बनेगा इतिहास

AI Impact Summit में NVIDIA इनोवेशन पवेलियन में इस डिजिटल ट्विन को लाइव शोकेस किया गया। कंपनी के फाउंडर एवं CTO प्रो. सत्य चक्रवर्ती ने कहा, “हम सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बना रहे, पूरा इकोसिस्टम खड़ा कर रहे हैं। NVIDIA के साथ मिलकर डिजिटल और फिजिकल की बॉर्डर लाइन मिट रही है। Omniverse में हम एयरक्राफ्ट की लिमिट्स हजारों बार पुश करते हैं, ताकि रियल लाइफ में कभी न करना पड़े। यह sovereign aerospace capability की नई परिभाषा है!” यह तकनीक Urban Air Mobility (UAM) को सुपर-सेफ और एफिशिएंट बनाएगी – मेंटेनेंस पहले से पता चलेगा, डाउनटाइम कम होगा, पायलट को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी।