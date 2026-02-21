Innovative Education: राजस्थान में होने जा रहा नवाचार, अब खेल-खेल में सीखेंगे नन्हे कदम, स्कूलों में खुलेंगे खिलौना बैंक

Toy Bank: जयपुर. सरकारी विद्यालयों में अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बच्चों के लिए सीखना एक मजेदार अनुभव बनने जा रहा है। छोटे-छोटे हाथ अब रंगीन खिलौनों, पज़ल, ब्लॉक्स, शैक्षिक खेलों और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए खेल-खेल में नई बातें सीखेंगे। शिक्षा विभाग ने अंत्योदय फाउंडेशन के सहयोग से स्कूलों में ‘खिलौना बैंक’ खोलने की तैयारी पूरी कर ली है।