दो भूखंडों को एक कर बना ली चार मंजिला अवैध इमारत…ईओ की भूमिका संदिग्ध, किया निलम्बित

जयपुर. जेडीए की प्रवर्तन शाखा जोन एक के प्रवर्तन अधिकारी किशन सिंह भंडारी को निलम्बित कर दिया है। उन पर मिलीभगत से अवैध निर्माण कराने का आरोप है। शुक्रवार को जेडीए सचिव ने निलम्बन के आदेश जारी किए। मामला मालवीय नगर, गिरधर मार्ग स्थित सिद्धार्थ नगर के भूखंड संख्या 75-76 पर निर्माणाधीन इमारत से जुड़ा हुआ है। दो भूखंडों का पुनर्गठन कराए बगैर शून्य सैटबेक पर ये चार मंजिला अवैध निर्माण किया जा रहा था। मौके पर 333 वर्ग गज में चार मंजिला निर्माण पूरा हो गया।