Good News: जयपुरवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा किफायती दर पर सफर का नया विकल्प

जयपुर में जल्द शुरू होगी भारत टैक्सी सेवा। फोटो: पत्रिका
जयपुर। राजधानी जयपुर में महंगे ऑटो-टैक्सी किराये से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जयपुर शहर में जल्द ही किफायती दर पर सफर का नया विकल्प मिलने जा रहा है। सहकारिता मंत्री गौतम दक ने विभाग की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए विधानसभा में कहा कि जयपुर में जल्द ही नई सरकारी 'भारत टैक्सी' सेवा शुरू होगी।
सहकारिता मंत्री गौतम दक ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर मार्च-अप्रैल में जयपुर में भारत टैक्सी शुरू होगी। इस सेवा के लिए ड्राइवरों को पूरा भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही लोगों को किफायती दर पर सफर की सुविधा मिलेगी।
मंत्री गौतम दक ने बताया कि उदयपुर में सहकारी ‘बाइक ऑन रेंट’ सेवा शुरू हो चुकी है, जबकि जयपुर में ‘भारत टैक्सी’ जल्द शुरू होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार की नई पहल के तहत सहकारी समितियों को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।
'भारत टैक्सी' एक सरकारी और सहकारी मॉडल पर आधारित ऐप है, जिसे ओला और उबर जैसी प्राइवेट कंपनियों के विकल्प के रूप में पेश किया गया है। इसका संचालन 'सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड' द्वारा किया जा रहा है। इस ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर ही इस प्लेटफॉर्म का हिस्सेदार यानी मालिक है।
