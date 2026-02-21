Traffic Alert: जयपुर शहर में यह रास्ता 5 दिन रहेगा बंद, जानें कारण, क्या रहेगा वैकल्पिक रास्ता

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह फाटक 21 फरवरी सुबह 8 बजे से 25 फरवरी शाम 6 बजे तक सड़क यातायात के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार के दोपहिया, चारपहिया या भारी वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। सुरक्षा कारणों से यह फैसला लिया गया है ताकि ट्रैक मरम्मत का काम बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।