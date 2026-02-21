जयपुर में बछड़े का सिर मिलने के मामले में अब नया मोड़, मेडिकल रिपोर्ट में सामने आई ये बात

पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पुलिस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि "अगर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की गई है, तो संबंधित डॉक्टरों को अदालत तक ले जाया जाएगा।" उनका कहना है कि सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है।