आपकी बात: जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है?

जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। कई बार शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि हर विभाग में शिकायत निवारण के लिए निश्चित समय सीमा तय हो और उसकी नियमित समीक्षा हो, तो लोगों को राहत मिल सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, हेल्पलाइन और मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी व्यवस्था को सरल बनाएगी। साथ ही, नियमित जनसुनवाई और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर