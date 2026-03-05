आपकी बात: जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए क्या विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है?

सरकार को ऐसा जवाबदेही कानून लागू करना चाहिए, जिससे अधिकारियों, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय हो सके। हर कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित होने और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता आने से लापरवाही तथा भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार के कानून से जनता की शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और उनका समाधान तय समय में हो सकेगा। इससे शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी बनेगी और आम लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत होगा। - पवन बैरवा, भीलवाड़ा
पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और भ्रष्टाचार जैसी जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला और तहसील स्तर पर नियमित जनसुनवाई होनी चाहिए। अधिकारियों को सीधे जनता से मिलकर समस्याओं को समझने और समाधान का प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जरूरी हैं। प्रत्येक अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो, जबकि अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। शिकायतों के निपटारे की स्पष्ट समय सीमा और योजनाओं की पारदर्शी जानकारी व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। - मोदिता सनाढ्य, उदयपुर
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए केवल शिकायत दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी निगरानी और जवाबदेही भी जरूरी है। इस दिशा में मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समाचार पत्रों को अपने क्षेत्रीय संस्करणों में ऐसा नियमित स्तंभ शुरू करना चाहिए, जहां पाठक अपनी स्थानीय समस्याएं साझा कर सकें। इन समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर समाधान की पहल की जा सकती है। इससे जनता की आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंचेगी और व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही भी बढ़ेगी। - राकेश खुडिया, श्रीगंगानगर
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना आवश्यक है। कई बार शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं होने से समस्याएं बढ़ जाती हैं। यदि हर विभाग में शिकायत निवारण के लिए निश्चित समय सीमा तय हो और उसकी नियमित समीक्षा हो, तो लोगों को राहत मिल सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म, हेल्पलाइन और मोबाइल एप के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी व्यवस्था को सरल बनाएगी। साथ ही, नियमित जनसुनवाई और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से समाधान की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। - डॉ. दीपिका झंवर, जयपुर
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभागों में योग्य और ईमानदार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक है। ऐसे अधिकारी ही आम लोगों की परेशानियों और जरूरतों को सही ढंग से समझ सकते हैं। कई बार छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए भी लोगों को सरकारी दफ्तरों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो व्यवस्था की कमी को दर्शाता है। यदि जिम्मेदार और संवेदनशील अधिकारी हों, तो सामान्य समस्याओं का समाधान भी तुरंत संभव हो सकता है। - संजय डागा, हातोद (इंदौर)
जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरकार को एक प्रभावी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल विकसित करना चाहिए। इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद यदि तय समय में उसका समाधान नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर दंड का प्रावधान भी हो। विभिन्न प्रकार की शिकायतों के समाधान के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाए। वहीं, समय पर शिकायतों का निपटारा करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार और पदोन्नति जैसे प्रोत्साहन भी दिए जाएं। - शंकर गिरि, रावतसर (राजस्थान)
जनसमस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए प्रशासनिक जवाबदेही तय करना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर शिकायतें लंबे समय तक लंबित रहती हैं, जिससे लोगों में निराशा पैदा होती है। इसलिए प्रत्येक शिकायत के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए और विभाग स्तर पर नियमित निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी शिकायत को तभी समाप्त माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बन सकेगी। - अजीतसिंह सिसोदिया, खारा (बीकानेर)
आमजन की समस्याएं छोटी हों या बड़ी, उनका समय पर समाधान जरूरी है। हालांकि प्रशासन द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम हमेशा नहीं मिल पाते। इसके लिए प्रशासन और जनता के बीच पारदर्शी तथा नियमित संवाद आवश्यक है। छोटी समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जाए, जबकि बड़ी समस्याओं के लिए निश्चित समय सीमा तय हो। यदि समाधान में अधिक समय लग रहा हो, तो शिकायतकर्ता को नियमित रूप से स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए। - डॉ. प्रेमराज मीणा, करौली
बड़ी खबरेंView All
ओपिनियन
ट्रेंडिंग