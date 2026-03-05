संपादकीयः युद्ध के बीच ऊर्जा जरूरतों पर बनाए रखनी होगी नजर

ईरान नेे होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है। यह जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की धुरी है, जहां से दुनिया का करीब एक तिहाई कच्चा तेल और करीब 20 प्रतिशत गैस का परिवहन होता है। इस मार्ग में व्यवधान का अर्थ है- तेल की कीमतों में उछाल, आपूर्ति संकट और वैश्विक मुद्रास्फीति का नया दौर। दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं पहले ही आर्थिक दबाव झेल रही हैं, ऐसे में यह झटका वैश्विक वित्तीय स्थिरता को डगमगा सकता है। भारत के लिए यह परिदृश्य गहरी चिंता का विषय है। भारत का लगभग पचास फीसदी कच्चा तेल और 85 फीसदी गैस आपूर्ति होर्मुज जलडमरूमध्य से होती है। वर्तमान में भारत के 38 टैंकर होर्मुज में फंसे होने की जानकारी भी सामने आई है। तेल की कीमतों में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी से भारत पर सालाना 1.8 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में तेल की कीमतों में वृद्धि न केवल पेट्रोल-डीजल महंगा करेगी, बल्कि परिवहन, उर्वरक, बिजली और रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी असर डालेगी। इससे महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति प्रभावित हो सकती है। खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा और रोजगार भी संकट में पड़ सकते हैं। भारत ने अपने लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया है लेकिन स्थिति और बिगड़ी तो यह बड़ा संकट होगा।