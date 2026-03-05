गवर्नमेंट-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से ही एआइ क्रांति संभव

हालांकि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विस्तार अब केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि निजी कंपनियों, स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत नवाचारों के माध्यम से तेजी से व्यावसायिक और सामाजिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय एआइ स्टार्टअप इकोसिस्टम ने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। नेसकॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3 हजार से अधिक एआइ स्टार्टअप सक्रिय हैं और एआइ आधारित समाधान के बाजार का आकार 2027 तक 17 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। यह आंकलन इंगित करता है कि यदि इन निजी प्रयासों को नीति समर्थन, डेटा अवसंरचना और सार्वजनिक उपयोग के साथ जोड़ा जाए तो भारत वैश्विक एआइ नेतृत्व की दिशा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। भारत के निजी एआइ नवाचारों में कुछ स्टार्टअप विशेष रूप से उच्च व्यावसायिक क्षमता और सामाजिक उपयोगिता के कारण उल्लेखनीय माने जा सकते हैं। जैसे कि 'कृत्रिम' नामक एआइ विकल्प भारतीय भाषाओं पर आधारित बड़े भाषा मॉडल विकसित कर रहे हैं। इसका लक्ष्य स्थानीय भाषाओं में एआइ समाधान उपलब्ध कराते हुए डिजिटल समावेशन को बढ़ाना है। यदि इस मॉडल को सरकारी सेवाओं, ई-गवर्नेंस और ग्रामीण डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए तो करोड़ों नागरिकों तक सूचना पहुंचाना सहज हो सकता है।