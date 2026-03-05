हमले के बाद का सैन्यकृत ईरान और हमारी रणनीतिक संतुलन परीक्षा

व्यापक सामरिक संकेत : चीन के लिए ईरान ऊर्जा और क्षेत्रीय संपर्क का महत्वपूर्ण केंद्र है। वह स्थिरता चाहता है, पर प्रत्यक्ष टकराव से बचेगा। रूस के लिए ऊंची तेल कीमतें आर्थिक लाभ ला सकती हैं, हालांकि तेहरान के साथ उसकी रक्षा साझेदारी भी गहरी है। पाकिस्तान, जो ईरान से सीमा साझा करता है, सीमाई अस्थिरता और आंतरिक सांप्रदायिक तनाव को लेकर चिंतित रहेगा। भारत के लिए चुनौती बहुआयामी है, पर नियंत्रण से बाहर नहीं। ऊर्जा भंडार, विविध स्रोत और संतुलित कूटनीति उसे लचीलापन प्रदान करते हैं। असली परीक्षा दीर्घकालिक भू-राजनीतिक अनिश्चितता में संतुलन बनाए रखने की है। रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक यथार्थवाद पर आधारित भारत की विदेश नीति इस दौर में परखी जाएगी। यदि संयम, विवेक और दूरदृष्टि कायम रही, तो भारत न केवल अपने हितों की रक्षा करेगा, बल्कि पश्चिम एशिया में स्थिरता की एक संतुलित आवाज के रूप में उभरेगा।