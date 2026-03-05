5 मार्च 2026,

गुरुवार

जयपुर

बिहार की राजनीति में हलचल: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

Bihar Nitish Kumar Update:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है। इस फैसले पर कांग्रेस नेता एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

Mar 05, 2026

नीतीश कुमार और सचिन पायलट: फोटो पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। बिहार की सियासत में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर राष्ट्रीय राजनीति की ओर कदम बढ़ा दिया है। गुरुवार को नामांकन भरने के बाद राज्य की राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। इस फैसले पर कांग्रेस नेता एवं राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

‘जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़’

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया और जनता ने उसी आधार पर समर्थन दिया। ऐसे में अब पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय जनता के भरोसे के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पहले ही राज्यसभा जाने की मंशा स्पष्ट कर दी जाती, तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे।

उन्होंने नीतीश के बार-बार गठबंधन बदलने के इतिहास पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने तो बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में तो कभी उस पाले में। अब दिल्ली जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।

नीतीश कुमार ने जताया आभार

वहीं, नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बिहार की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि दो दशकों से अधिक समय तक मिले विश्वास और समर्थन के बल पर उन्होंने राज्य की सेवा की है और बिहार को विकास व सम्मान की नई दिशा देने का प्रयास किया है।

उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन की शुरुआत से ही उनकी इच्छा रही है कि वे बिहार विधानमंडल और संसद-दोनों सदनों के सदस्य बनें। इसी क्रम में उन्होंने राज्यसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने भरोसा दिलाया कि बिहार की जनता के साथ उनका संबंध आगे भी बना रहेगा और नई सरकार को उनका पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलेगा।

ये भी पढ़ें

‘कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा…’, अमित शाह ने बांधे नीतीश की तारीफों के पुल; बोले- स्वर्णिम युग रहा उनका कार्यकाल
पटना
bihar politics, amit shah, nitish kumar

Updated on:

05 Mar 2026 04:57 pm

Published on:

05 Mar 2026 04:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / बिहार की राजनीति में हलचल: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

ईरानी युद्धपोत पर हमला : गहलोत बोले ‘जी हुजूरी’ ठीक नहीं, रणनीतिक चुप्पी भारत की साख पर उठा रही सवाल

Iris Dena
जयपुर

PATRIKA PODCAST : पूर्णता ही जीवन

Spandan
समाचार

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी लंबी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत

rajasthan new rail line
जयपुर

Weather Update: अलर्ट, राजस्थान में 8,9 व 10 मार्च को तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

जयपुर

देशभर के छोटे दुकानदार AI के जादूगर बन गए – WhatsApp पर रात-दिन कमाई का चमत्कार

जयपुर
