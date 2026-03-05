बिहार की राजनीति में हलचल: नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर सचिन पायलट का बड़ा बयान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्वीट पर सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया और जनता ने उसी आधार पर समर्थन दिया। ऐसे में अब पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय जनता के भरोसे के साथ न्याय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर पहले ही राज्यसभा जाने की मंशा स्पष्ट कर दी जाती, तो चुनाव परिणाम अलग हो सकते थे।