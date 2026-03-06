जयपुर में सामुदायिक केंद्र बनेंगे मल्टी-यूज हब…जिम, जॉब और जश्न एक ही छत तले

जयपुर. जेडीए पहली बार पुराने सामुदायिक केंद्रों को मल्टी-यूज हब के रूप में विकसित करेगा, जहां को-वर्किंग स्पेस, रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टी और कार्यक्रमों के लिए बैंक्वेट हॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पहले चरण में जेडीए पांच सामुदायिक केंद्रों का कायाकल्प करेगा। अधिकारियों के अनुसार नए भवन पांच से छह मंजिला तक बनाए जाएंगे। इस परियोजना पर जेडीए 50 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगा। मकसद है लोगों को आधुनिक सुविधाएं देना और साथ ही राजस्व बढ़ाना।