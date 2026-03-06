6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में फिर बिगड़ा वाटर बिलिंग सिस्टम, एक साथ चुकाने होंगे कई महीनों के पैसे, अफसरों की चुप्पी खोल रही है पोल

जयपुर में जलदाय विभाग की केन्द्रीयकृत बिलिंग व्यवस्था से पेयजल उपभोक्ता परेशान हैं। समय पर टेंडर नहीं होने से इस बार भी शहर के पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं को एक साथ चार महीने के बिल चुकाने पड़ेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Mar 06, 2026

Jaipur Water Billing

अब एक साथ थोपे जाएंगे चार महीने के पानी के बिल (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: जलदाय विभाग के आला अफसरों का रवैया ऐसा है, मानो पेयजल उपभोक्ता जाएं भाड़ में, विभाग को तो सिर्फ अपनी सहूलियत देखनी है। स्थिति यह है कि शहर में बिलिंग सिस्टम और जल कनेक्शन की व्यवस्था को केन्द्रीयकृत कर दिया गया है और इसका खामियाजा शहर के पेयजल उपभोक्ता भुगत रहे हैं।

पानी के बिलों की डिवीजनवार व्यवस्था की जगह केन्द्रीयकृत व्यवस्था शहर के पांच लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं के लिए नासूर बन गई है। समय पर टेंडर नहीं होने से इस बार भी उपभोक्ताओं पर एक साथ चार महीने के बिल थोपे जाएंगे और उन्हें आर्थिक बोझ के पहाड़ का सामना करना पड़ेगा।

अन्य जिलों में डिवीजनवार, यहां एक फर्म को ही टेंडर

प्रदेश के अन्य जिलों में बिल वितरण की डिवीजनवार व्यवस्था है। ऐसे में वहां कभी भी पानी के बिलों को लेकर दिक्कत नहीं आती। लेकिन जयपुर शहर में विभाग के आला अफसरों ने कुछ फर्मों के पक्ष में लॉबिंग कर एक ही फर्म को बिलिंग का टेंडर देने की परंपरा शुरू कर दी। इसके बाद से ही पानी के बिलों को लेकर उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ गई हैं और उन पर एक साथ चार से छह महीने के बिल थोपे जा रहे हैं।

उच्च अधिकारी मौन

इंजीनियरों ने जल कनेक्शन की व्यवस्था को भी अपने हिसाब से तय किया और एक जिले में एक ही फर्म को टेंडर देने की नई व्यवस्था लागू कर दी। लेकिन जयपुर शहर में यह व्यवस्था एक-एक जल कनेक्शन पर ‘ऊपर की कमाई’ के खेल में फंस गई है।

झोटवाड़ा के करधनी सब-डिवीजन में तो सेवा शुल्क नहीं देने पर दो से तीन महीने तक कनेक्शन जारी नहीं करने की शिकायतें स्थानीय लोग उच्च अधिकारियों तक कर चुके हैं, लेकिन उच्च अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान का ‘उदयपुर मॉडल’ अब इन 5 शहरों की बदलेगा तस्वीर, CM भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बाद बजट भी जारी
उदयपुर
Udaipur Smart City Model to Transform 5 Rajasthan Cities Budget Allocated CM Bhajanlal Sharma Announcement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 07:26 am

Published on:

06 Mar 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में फिर बिगड़ा वाटर बिलिंग सिस्टम, एक साथ चुकाने होंगे कई महीनों के पैसे, अफसरों की चुप्पी खोल रही है पोल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan HighCourt: बच्चों की सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त; सुरक्षित नहीं स्कूल भवन तो 1 जुलाई से कर दें बंद, क्यों न चार्टेड इंजीनियर कर दें नियुक्त

बूंदी जिले के डपटा गांव में पेड़ के नीचे चल रही पढ़ाई, पत्रिका फोटो
जयपुर

Rajasthan Special Trains : राजस्थान की जनता को बड़ी राहत, रेलवे चलाएगा यशवंतपुर-बीकानेर के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

Rajasthan people Big relief Railways will run 3 pairs of special trains between Yeshwantpur-Bikaner and Jaipur-Hanumangarh special train cancelled
जयपुर

राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, 150 यूनिट फ्री के बाद एक और बड़ी खुशखबरी; इनको मिलेगा जबरदस्त फायदा

Rajasthan Electricity
जयपुर

International Women’s Day 2026 : राजस्थान रोडवेज बस में महिलाएं कर सकेंगी फ्री यात्रा, नया आदेश जारी

International Women's Day 2026 Rajasthan Roadways buses Women can free travel new order issued
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections : नए आदेश के बाद चिकित्सा कर्मी नाराज, फरवरी का वेतन बिल रोका गया, संघ ने जताया विरोध

Rajasthan Panchayat Elections Medical staff angry after Jaipur District Collector order February salary bill stalled RMCTA angry
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.