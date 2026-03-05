राजस्थान का ‘उदयपुर मॉडल’ अब इन 5 शहरों की बदलेगा तस्वीर, CM भजनलाल शर्मा की बड़ी घोषणा के बाद बजट भी जारी

इनमें स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और आधुनिक शहरी अवसंरचना विकसित करने पर विशेष जोर रहेगा। प्रदेश स्तर पर शहरों के इस विकास मॉडल में जयपुर को छह शहर, कोटा को तीन और अजमेर को दो शहरों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उदयपुर स्मार्ट सिटी को पांच शहरों का दायित्व सौंपा है। इनमें दो प्रमुख पर्यटन शहर शामिल होने के कारण उदयपुर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।