राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए BJP ने तैयार किया जीत का फॉर्मूला, इन दिग्गज नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

Rajasthan Panchayat Elections 2026 (Patrika File Photo)
Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान में 'गांव की सरकार' चुनने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश की 14 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बिसात बिछा दी है।
बता दें कि सत्ता और संगठन ने मिलकर एक ऐसी 'सीक्रेट रणनीति' तैयार की है, जिसका मकसद न केवल जीत हासिल करना है, बल्कि विपक्ष के किलों को भी ढहाना है। अब बस इंतजार है तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी तारीखों के औपचारिक एलान का।
बीजेपी ने इस बार पंचायत चुनावों की जिम्मेदारी अपने सबसे अनुभवी और रणनीतिकार नेताओं को सौंपी है। पार्टी ने जिला परिषद और पंचायत चुनाव समितियों के नाम फाइनल कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, इन प्रमुख नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है।
इन नेताओं ने ही परिसीमन और पुनर्गठन को लेकर पार्टी की सिफारिशें तैयार की हैं। ताकि चुनावों में बीजेपी को अधिकतम भौगोलिक और राजनीतिक लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद इन चुनावों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सभी संभागों के प्रमुख नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं। इन बैठकों का एकमात्र एजेंडा पंचायत चुनाव 2026 था। मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर है कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधा मतदान केंद्र तक पहुंचे।
रणनीति बनाने से पहले बीजेपी ने हर विधानसभा स्तर पर 'विस्तारक' तैनात किए थे। इन विस्तारकों का काम केवल पार्टी के कार्यक्रम चलाना नहीं था, बल्कि जमीन पर जनता की नाराजगी और उम्मीदों को समझना था। विस्तारकों की ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर ही प्रत्याशियों के चयन और प्रचार के मुद्दों का खाका खींचा गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 4.02 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश की 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,403 ग्राम पंचायतों में अगले महीने चुनाव होने की पूरी संभावना है।
वर्तमान में 12 जिला परिषदों और 130 पंचायत समितियों का कार्यकाल अभी बाकी है, जो अलग-अलग चरणों में पूरा होगा। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही चुनाव आयोग कार्यक्रम जारी करेगा, वैसे ही प्रभारी और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी।
किस जिले में कितनी पंचायत और पंचायत समिति
|क्र.
|जिला
|पंचायत समिति
|ग्राम पंचायत
|1
|अजमेर
|10
|261
|2
|अलवर
|11
|390
|3
|बालोतरा
|11
|448
|4
|बांसवाड़ा
|16
|549
|5
|बारां
|10
|280
|6
|बाड़मेर
|17
|625
|7
|ब्यावर
|7
|216
|8
|भरतपुर
|7
|252
|9
|भीलवाड़ा
|16
|511
|10
|बीकानेर
|15
|453
|11
|बूंदी
|8
|235
|12
|चित्तौड़गढ़
|11
|359
|13
|चुरू
|13
|478
|14
|दौसा
|14
|362
|15
|डीग
|5
|220
|16
|धौलपुर
|6
|224
|17
|डीडवाना-कुचामन
|9
|298
|18
|डूंगरपुर
|14
|442
|19
|गंगानगर
|11
|409
|20
|हनुमानगढ़
|10
|325
|21
|जयपुर
|22
|597
|22
|जैसलमेर
|10
|226
|23
|जालोर
|14
|433
|24
|झालावाड़
|8
|270
|25
|झुंझुनूं
|14
|389
|26
|जोधपुर
|23
|649
|27
|करौली
|11
|309
|28
|खैरथल-तिजारा
|6
|180
|29
|कोटा
|6
|210
|30
|कोटपूतली-बहरोड़
|8
|238
|31
|नागौर
|12
|347
|32
|पाली
|9
|303
|33
|फलोदी
|9
|305
|34
|प्रतापगढ़
|8
|277
|35
|राजसमंद
|9
|280
|36
|सलूंबर
|7
|207
|37
|सवाईमाधोपुर
|8
|262
|38
|सीकर
|16
|449
|39
|सिरोही
|8
|223
|40
|टोंक
|8
|282
|41
|उदयपुर
|20
|590
|कुल
|457
|14,403
