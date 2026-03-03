राजस्थान पंचायत चुनाव के लिए BJP ने तैयार किया जीत का फॉर्मूला, इन दिग्गज नेताओं को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

1 अजमेर 10 261

2 अलवर 11 390

3 बालोतरा 11 448

4 बांसवाड़ा 16 549

5 बारां 10 280

6 बाड़मेर 17 625

7 ब्यावर 7 216

8 भरतपुर 7 252

9 भीलवाड़ा 16 511

10 बीकानेर 15 453

11 बूंदी 8 235

12 चित्तौड़गढ़ 11 359

13 चुरू 13 478

14 दौसा 14 362

15 डीग 5 220

16 धौलपुर 6 224

17 डीडवाना-कुचामन 9 298

18 डूंगरपुर 14 442

19 गंगानगर 11 409

20 हनुमानगढ़ 10 325

21 जयपुर 22 597

22 जैसलमेर 10 226

23 जालोर 14 433

24 झालावाड़ 8 270

25 झुंझुनूं 14 389

26 जोधपुर 23 649

27 करौली 11 309

28 खैरथल-तिजारा 6 180

29 कोटा 6 210

30 कोटपूतली-बहरोड़ 8 238

31 नागौर 12 347

32 पाली 9 303

33 फलोदी 9 305

34 प्रतापगढ़ 8 277

35 राजसमंद 9 280

36 सलूंबर 7 207

37 सवाईमाधोपुर 8 262

38 सीकर 16 449

39 सिरोही 8 223

40 टोंक 8 282

41 उदयपुर 20 590