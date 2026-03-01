जयपुर में सिलेंडर ब्लास्ट से भीषण आग : अवैध रिफिलिंग के दौरान धमाका, लाखों का सामान जलकर राख

मामले में सेक्टर-8, इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा निवासी कपिल खंडेलवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कपिल पिछले चार वर्षों से इंदिरा गांधी नगर क्षेत्र में किराए की दुकान लेकर डेकोरेशन और गिफ्ट आइटम का व्यवसाय कर रहे हैं। दुकान के मालिक दिनेश मीणा हैं। कपिल के अनुसार, पड़ोस की दो दुकानों में सुरेंद्र गुर्जर और विष्णु गुर्जर किराएदार के रूप में कार्य कर रहे थे। आरोप है कि वे घरेलू गैस सिलेंडरों की अवैध रिफिलिंग का काम करते थे।