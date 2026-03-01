Rajasthan Crime: किशोर के सीने में चाकू घोंप कर हत्या, साथी की हालत गंभीर, होली खेलकर लौट रहे थे घर

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता लगा कि होली का त्योहार मनाकर मृतक और एक अन्य युवक बाइक से फलासिया की ओर से आ रहे थे। इनके पीछे कुछ बाइक सवार आ रहे थे। तभी साइड देने को लेकर पीछे आ रहे युवकों ने कुछ कमेंट किया। फिर डराया-धमकाया। इसके बाद दोनों में विवाद हो गया।