Udaipur Crime : ऑटो चालक की गुंडागर्दी से इलाके में तनाव, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना का फुटेज आया सामने

विवाद बढ़ता देख पास खड़े जितेंद्र पटेल ने बीच-बचाव की कोशिश की, लेकिन आरोपी उससे भी उलझ गया। कुछ देर बाद आरोपी अपने साथियों और दो महिलाओं के साथ दोबारा मौके पर लौटा। आरोप है कि सभी ने मिलकर जितेंद्र को जबरन पास की एक ऑटो पार्ट्स दुकान में खींच लिया और वहां औजारों तथा स्टूल से उसके सिर पर वार किए। हमले में जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया और खून से लथपथ हो गया। हमलावरों ने दुकान में तोड़फोड़ भी की और दुकानदार के साथ मारपीट की।