राजस्थान के उदयपुर में 330 करोड़ साल पुराने पत्थर, अंदर दबाए हैं पृथ्वी के रहस्य, शोध के लिए आते हैं देशभर से स्टूडेंट्स

इस संग्रहालय की सबसे बड़ी खासियत यहां रखा 330 करोड़ साल पुराना पत्थर है, जिसे उदयपुर के झाड़ोल क्षेत्र से जुटाया गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, यह पत्थर पृथ्वी के शुरुआती समय का है। इसके अलावा यहां 450 करोड़ साल पुराने दो उल्कापिंड भी संग्रहित हैं, जो ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायक बन रहे हैं। इसमें जिक, लेड, चांदी और तांबे के कच्ची धातु के नमूने भी रखे हुए हैं। इसके साथ ही जैम स्टोन का संग्रह भी संग्रहालय की खूबसूरती बढ़ा रहा है।