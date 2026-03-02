भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

भाजपाइयों की ओर से हर मोर्चे पर यही दावा किया जा रहा था कि वीडियो कंटेंट नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन रविवार को पहली बार जानकारी सामने आई कि वीडियो पुलिस के अलावा भाजपा के कुछ लोगों के पास भी हैं। दावा किया गया है कि एक विधायक और एक मंडल पदाधिकारी के मोबाइल में वीडियो लोगों ने देखे हैं। वीडियो में अब तक शहर के प्रमुख पदाधिकारी के होने की बात ही कही जा रही थी, लेकिन अब एक और नेता का नाम जुड़ने की जानकारी मिली है, जो अभी तक खुद को पाक-साफ होने का दावा कर रहे थे।