भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

उदयपुर में भाजपा नेत्री से जुड़े वीडियो, ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म प्रकरण ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। मामले में नए नाम सामने आने और निगरानी उच्च स्तर पर होने की चर्चाओं से पार्टी के भीतर तनाव बढ़ गया है।

उदयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 02, 2026

उदयपुर। भाजपा नेत्री के वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड को लेकर पिछले तीन सप्ताह से उदयपुर भाजपा सकते में है। भाजपा नेत्री से जुड़े चर्चित वीडियो कांड के कारण संगठनात्मक और वैचारिक स्तर पर हलचल जारी है।

11 फरवरी को हुई थी शुरुआत

भाजपा की ‘उदयपुर फाइल्स’ कहे जा रहे वीडियो कांड की शुरुआत 11 फरवरी को केस दर्ज होने के साथ हुई थी। उसी रात हुई कार्रवाई के बाद सभी मान रहे हैं कि पुलिस ने सभी तरह के वीडियो और सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए।

वीडियो नष्ट करने का दावा

भाजपाइयों की ओर से हर मोर्चे पर यही दावा किया जा रहा था कि वीडियो कंटेंट नष्ट कर दिए गए हैं, लेकिन रविवार को पहली बार जानकारी सामने आई कि वीडियो पुलिस के अलावा भाजपा के कुछ लोगों के पास भी हैं। दावा किया गया है कि एक विधायक और एक मंडल पदाधिकारी के मोबाइल में वीडियो लोगों ने देखे हैं। वीडियो में अब तक शहर के प्रमुख पदाधिकारी के होने की बात ही कही जा रही थी, लेकिन अब एक और नेता का नाम जुड़ने की जानकारी मिली है, जो अभी तक खुद को पाक-साफ होने का दावा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री स्तर पर निगरानी

विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, वीडियो कांड को लेकर पार्टी में चल रही गतिविधियों की निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जा रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी जा चुकी है। मामले में प्रदेश स्तर के कुछ नेताओं के नाम चर्चा में आने से त्वरित और कठोर निर्णय लेने की स्थिति नहीं बन पा रही है।

02 Mar 2026 04:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Holi 2026: होली पर मुगलों की हार का जश्न, राजस्थान के इस गांव में चलती हैं तोपें और बंदूकें, शौर्य के बीच खनकती हैं तलवारें

Rajasthan Holi 2026
उदयपुर

शहर से 9 घंटे तक राजधानी के लिए ट्रेन नहीं, बसों पर निर्भरता

आने वाले दिनों में बच्चों के छुट्टियां भी पड़ेंगी और वे परिवार सहित आवागमन करेंगे। ऐसे में सुबह की ट्रेन सुविधा नहीं होने से इन सभी वर्गों को अतिरिक्त समय और खर्च वहन करना पड़ रहा है।
उदयपुर

300 से अधिक स्थानों पर सजेगी होलिका, सुभाष चौराहे पर 52 फीट ऊंची होली

शहर के प्रमुख मंदिरों सहित विभिन्न गली-मोहल्लों में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ होलिका दहन किया जाएगा। परिवारजन शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा-अर्चना कर परिक्रमा करेंगे और सुख-समृद्धि की कामना करेंगे।
उदयपुर

राजस्थान: चलती ट्रेवल्स बस बनी आग का गोला, मिनटों में जलकर हो गई खाक, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

उदयपुर

बीजेपी नेत्री वीडियो कांड: हनुमान बेनीवाल बोले- पूरी पार्टी नंगी हो जाएगी, बयान पर मचा बवाल

उदयपुर
