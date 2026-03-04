4 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

IRCTC का सस्ता यूरोप पैकेज लॉन्च, राजस्थान से 13 दिन में 7 देश घूमने का मिलेगा मौका, जानें पूरी डिटेल्स

Good News: इस टूर पैकेज में जयपुर सहित मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली चंडीगढ़ व लखनऊ सहित कोच्चि और बेंगलुरु जैसे शहरों के पर्यटक शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Akshita Deora

Mar 04, 2026

IRCTC Tour Package:(Photo Source - Patrika)

IRCTC Tour Package:(Photo Source - Patrika)

IRCTC Europe Tour 2026: ग्रीष्मकालीन अवकाश में विदेश यात्रा की योजना बना रहे उदयपुर सहित राजस्थान के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अप्रैल और मई 2026 के लिए यूरोप का विशेष अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर की खासियत यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्री एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में यूरोप भ्रमण करेंगे और वहां यूनाइटेड इंडिया की झलक पेश करेंगे।

इस टूर पैकेज में जयपुर सहित मुंबई, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली चंडीगढ़ व लखनऊ सहित कोच्चि और बेंगलुरु जैसे शहरों के पर्यटक शामिल होंगे। अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और प्रदेशों से जुड़े यात्री 13 दिनों तक एक परिवार की तरह साथ रहकर भारत की एकता में विविधता का संदेश अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करेंगे।

दो प्रस्थान तिथियां, सीमित सीटें आईआरसीटीसी के अपर महाप्रबंधक (पर्यटन) योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यूरोप टूर के दो विशेष प्रस्थान निर्धारित किए गए हैं। 26 अप्रैल से 8 मई व 24 मई से 5 जून 2026 तक प्रत्येक प्रस्थान में केवल 20 सीटें रखी गई हैं ताकि यात्रियों को व्यवस्थित और प्रीमियम समूह यात्रा का अनुभव मिल सके।

12 रात 13 दिन में यूरोप के

प्रमुख देश इस विशेष टूर पैकेज में यूरोप के कई प्रमुख देशों और शहरों का भ्रमण कराया जाएगा। इसमें फ्रांस के पेरिस, बेल्जियम के व्रुसेल्स, नीदरलैंड के एस्टर्डम, जर्मनी के कोलोन, मैनहेम, स्विट्ज़रलैंड के जंगफ्राउयोच, राइन फॉल्स, ऑस्ट्रिया के इंसब्रुक, इटली वेनिस, पीसा, रोम और मिलान शामिल है।

  • एसी डीलक्स कोच से स्थानीय भ्रमण
  • प्रमुख दर्शनीय स्थलों के एंट्री टिकट
  • अनुभवी टूर मैनेजर और गाइड

पैकेज शुल्क व बुकिंग तिथि

  • अप्रैल प्रस्थान 4,28,830 प्रति व्यक्ति
  • मई प्रस्थान 4,55,130 प्रति व्यक्ति

बुकिंग की अंतिम तिथि

  • 20 मार्च 2026 अप्रेल प्रस्थान
  • 15 अप्रैल 2026 मई प्रस्थान
  • बुकिंग पहले आए पहले पाओ के आधार पर की जाएगी।

पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • एयर इंडिया की रिटर्न हवाई यात्रा
  • 3 स्टार श्रेणी के होटलों में डबल ऑक्यूपेंसी पर ठहराव
  • दैनिक नाश्ता, दोपहर और रात्रि भोजन
  • वीजा शुल्क और ट्रैवल इंश्योरेंस

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट: 7 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 4600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट भी होंगे शुरू
कोटा
Kota-Bundi Greenfield Airport

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Mar 2026 09:45 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / IRCTC का सस्ता यूरोप पैकेज लॉन्च, राजस्थान से 13 दिन में 7 देश घूमने का मिलेगा मौका, जानें पूरी डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब में रह रहे भारतीयों के लिए बड़ी एडवाइजरी, रियाद-जेद्दाह से आया नया अपडेट, हेल्पलाइन नंबर भी जारी

Rajasthan Udaipur Saudi Arabia Issues Advisory for Indians in Riyadh Jeddah Helpline Numbers Released
उदयपुर

राजस्थान के उदयपुर में 330 करोड़ साल पुराने पत्थर, अंदर दबाए हैं पृथ्वी के रहस्य, शोध के लिए आते हैं देशभर से स्टूडेंट्स

Rajasthan 330 Crore Year Old Rocks in Udaipur Reveal Deep Secrets of Earth
उदयपुर

Udaipur: 3 गांवों में ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप, 170 एकड़ खेत से मिली 275 करोड़ की हैरान कर देने वाली चीज

Udaipur Opium Farming Bust, NCB Raid in Rajasthan, Kotra Opium Cultivation Case, 275 Crore Opium Seizure, Rajasthan Anti Narcotics Action, ANTF Operation Rajasthan, Udaipur Police Joint Raid, Illegal Opium Farming India, 170 Acre Opium Field, Five Lakh Opium Plants Destroyed, NDPS Act Case Rajasthan, Rajasthan Drug Crackdown News, Samoli Khuna Pipli Raid, Narcotics Control Bureau Jodhpur, Operation Antasphot Rajasthan
उदयपुर

भाजपा नेत्री वीडियो, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार कांड में चौंकाने वाला खुलासा, राजनीतिक गलियारों में मचा हड़कंप

Udaipur BJP Leader Scandal, Udaipur Video Blackmail Case, BJP Leader Viral Video Controversy, Udaipur Political Crisis News, Rajasthan BJP Internal Conflict, Udaipur Crime News Update, BJP Leader Rape Allegation Case, Rajasthan Political Scandal 2026, Udaipur Files Controversy, BJP Organizational Turmoil Rajasthan, CM Monitoring BJP Case, Rajasthan Breaking Political News, BJP Mandal Officer Video Case, Udaipur Viral Video Investigation, Rajasthan High Profile Scandal
उदयपुर

Holi 2026: होली पर मुगलों की हार का जश्न, राजस्थान के इस गांव में चलती हैं तोपें और बंदूकें, शौर्य के बीच खनकती हैं तलवारें

Rajasthan Holi 2026
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.