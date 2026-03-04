IRCTC का सस्ता यूरोप पैकेज लॉन्च, राजस्थान से 13 दिन में 7 देश घूमने का मिलेगा मौका, जानें पूरी डिटेल्स

IRCTC Europe Tour 2026: ग्रीष्मकालीन अवकाश में विदेश यात्रा की योजना बना रहे उदयपुर सहित राजस्थान के पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने अप्रैल और मई 2026 के लिए यूरोप का विशेष अंतरराष्ट्रीय टूर पैकेज लॉन्च किया है। इस टूर की खासियत यह है कि देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले यात्री एक संयुक्त भारतीय समूह के रूप में यूरोप भ्रमण करेंगे और वहां यूनाइटेड इंडिया की झलक पेश करेंगे।