Rape: शारीरिक संबंध बनाए फिर मारपीट कर तोड़ा दांत, गर्दन पर रख दिया था चाकू, सुनसान जगह छोड़कर भागे

Salumbhar Rape: राजस्थान के सलूंबर जिले में महिलाओं की सुरक्षा को चुनौती देने वाली एक रूहकंपा देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवती के साथ न केवल चाकू की नोक पर बलात्कार किया गया, बल्कि विरोध करने पर उसके साथ इस कदर मारपीट की गई कि उसका दांत टूट गया। पुलिस ने इस मामले में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।