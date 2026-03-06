Mahavir Jayanti Holiday : राजस्थान में महावीर जयंती पर्व पर सरकारी अवकाश को लेकर असमंजस गहराया, जानें जैन समुदाय की क्या है मांग?

भगवान महावीर के जन्म कल्याणक की तिथि को लेकर गफलत सामने आई है। जैन समुदाय ने राजस्थान सरकार से अवकाश की तारीख संशोधित करने की मांग की है। समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष मांग रखते हुए कहा है कि जैन पंचांग और मान्यता प्राप्त तिथि कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 30 मार्च (सोमवार) को है जबकि राज्य सरकार के अवकाश कैलेंडर में इसे 31 मार्च दर्शाया गया है।